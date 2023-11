Tragico incidente a Roma, su via Laurentina, nelle prime ore di oggi, 5 novembre 2023: perde la vita una ragazzina di soli 13 anni.

A pochi giorni da un altro incidente avvenuto su via Laurentina, questa mattina, verso le 4:00 si è verificato un altro sinistro mortale: a perdere la vita, questa volta, una ragazzina di soli 13 anni.

Stando ad una prima ricostruzione riportata da Il Messaggero, la giovane era a bordo dell’auto insieme ad un’amica e alla madre quando, per cause ancora da accertare, il veicolo si sarebbe andato a schiantare contro la rotonda Gutenberg di via Laurentina.

La 13enne è deceduta durante il trasporto al Sant’Eugenio; la madre e l’amica sono state portate in ospedale in codice rosso. Non risulterebbero coinvolte nel sinistro altri veicoli. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

