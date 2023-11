Lungo la strada statale 749 “Sora-Cassino” è chiuso, in direzione di Cassino, un tratto in corrispondenza del km 31,000, in località Olivella nel territorio comunale di Sant’Elia Fiumerapido (FR).

Frana sulla Sora-Cassino: strada chiusa in entrambe le direzioni, la situazione in diretta

La chiusura si è resa necessaria a causa di un movimento franoso.

Attualmente, la strada è chiusa in direzione di Cassino all’altezza di Belmonte Castello (al km 27,800), mentre in direzione Sora all’altezza di Sant’Elia Fiumerapido (al km 34,800).

Deviazioni per la circolazione in loco.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio