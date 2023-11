Sono stati momenti di terrore quelli vissuti giovedì 2 novembre dai passeggeri del volo IB-3234 dell’Airbus Iberia, in rotta da Madrid a Roma Fiumicino.

Volo Madrid – Roma Fiumicino dirottato a Barcellona per una perdita di pressione in cabina

Mentre era in rotta a FL340 a circa 50 miglia a ovest di Barcellona​​ (Spagna), scendendo in rotta FL100, in pochi minuti ha perso circa 9.000 metri di quota, passando da 12.000 a circa 3.000 metri, mentre i passeggeri terrorizzati afferravano le maschere di ossigeno a causa della perdita di pressione della cabina.

L’aereo è stato dirottato su Barcellona per un atterraggio in sicurezza sulla pista 24R circa 35 minuti dopo aver lasciato FL340. Il resto del volo è stato cancellato.

Nessuno è rimasto ferito e tutto è stato compiuto in sicurezza, mentre le mascherine per l’ossigeno sono state rilasciate e che l’aereo ha dovuto compiere una «discesa controllata».

L’aereo dell’incidente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha ripreso il servizio dopo circa 19 ore che era a terra.

