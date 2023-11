Nuova allerta meteo diramata nel pomeriggio di oggi, 4 novembre 2023, dalla Protezione Civile della Regione Lazio.

Ecco cosa si legge dal bollettino pubblicato sul sito, con validità dalla serata di oggi e per le prossime 24-36 ore per venti forti; dalle prime ore di domani e per le successive 12-18 ore per rovesci, temporali e pioggia.

Maltempo nel Lazio, nuova allerta meteo per vento, mareggiate e temporali. Il bollettino della Protezione Civile

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Avviso di

condizioni meteorologiche avverse n.23078 prot. 56230 del 04.11.2023, con indicazione che:

dalle prime ore di domani, domenica 05.11.2023 , e per le successive 12-18 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dalla serata di oggi, sabato 04.11.2023, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate o forti mareggiate lunghe le coste esposte.

