Quarto appuntamento con Leggere leggeri all’ora del tè: di seguito, tutti i dettagli.

Il Lazio nella letteratura dell’Ottocento e del Novecento – Luoghi, protagonisti, personaggi e interpreti. Quarto appuntamento con Leggere Leggeri all’ora del tè a Colleferro

4° Appuntamento: sabato 11 novembre 2023, Biblioteca Comunale di Colleferro, Via Nobel 1, ore 17.30. Ingresso gratuito.

Il Lazio nella letteratura dell’Ottocento e del Novecento – Luoghi, protagonisti, personaggi e interpreti

La nostra regione è stata ricordata e descritta da tanti viaggiatori che per i motivi più diversi attraversavano l’Italia: Vittorio Alfieri, Charles Dickens, Nicolaj Gogol (La campagna romana, Roma, Terracina); Giuseppe Gioachino Belli (la Cassia); Massimo D’Azeglio (i Castelli Romani); Cesare Pascarella (la Ciociaria); Trilussa (Ladispoli).

Arrivato alla sua 10° edizione, il ciclo di incontri Leggere leggeri all’ora del tè costituisce una presenza costante e importante nel panorama delle iniziative culturali. Nel titolo si sintetizza il senso degli incontri: “Leggere leggeri”, e cioè incontrare testi della grande letteratura di tutti i tempi, in lingua e in dialetto, appunto con leggerezza, che «non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto» (Calvino), ed entrarci dentro profondamente a partire dall’assoluto rispetto della pagina. Un’ora e mezza di scoperte e rivisitazioni, di emozioni e di risate, di riflessioni e di incontri. Incontri col testo, incontri con se stessi. Memorie e invenzioni, domande e talvolta anche risposte.