Million Day, estrazione oggi 4 novembre 2023: quali sono i numeri vincenti? Ecco la combinazione fortunata di questa sera, ore 20:30.

Million Day, estrazione oggi, 4 novembre 2023: i numeri vincenti ed extra delle ore 20:30

In aggiornamento

Million Day, come quando e dove si gioca: il regolamento

Il Million Day è uno dei giochi più amati dagli italiani, con l’estrazione giornaliera di Sisal che permette vincite che possono arrivare fino a 1 milione di euro!

Le estrazioni nel corso della giornata sono due, alle ore 13:00 e alle ore 20:30: i numeri vengono estratti dal lunedì alla domenica.

Per concorrere alla premiazione del giorno bisogna giocare la schedina entro le 12:50, mentre per le estrazioni serali delle 20:30 entro le 20:20.

È possibile seguire le estrazioni in diretta presso un rivenditore Lottomatica autorizzato oppure online tramite il sito web o l’App MyLotteries, per restare aggiornati sui numeri estratti.

Lottomatica mette a disposizione tre opzioni di gioco. Infatti, è possibile:

Giocare al Million Day Online: basta registrarsi sul sito di Lottomatica, compilare e acquistare la schedina comodamente da casa.

Giocare al Million Day su App MyLotteries: utilizzando l’App basterà mostrare il QR-Code in ricevitoria ed effettuare il pagamento della schedina.

Giocare al Million Day in Ricevitoria: basta recarsi nel punto vendita autorizzato più vicino e compilare la schedina: verrà rilasciato uno scontrino con le informazioni relative alla giocata (numeri scelti, QR-Code da scansionare tramite app, data di estrazione, importo, data e ora della giocata).

Million Day, come e quanto si vince?

La vincita dipende dalla quantità di numeri indovinati e giocati, che varia a seconda della modalità di gioco scelta:

Giocata Singola e Plurima (per ciascuna giocata da 5 numeri).

Giocata Sistemistica giocate da 6 fino a 9 numeri.

I premi e i costi variano a seconda della quantità di numeri che genera il sistema.

Le regole di gioco di Million Day sono facili: per prima cosa bisogna scegliere 5 numeri compresi tra 1 a 55 e compilare la schedina. Il prezzo per le singole giocate è fisso, a 1€. Se i numeri scelti sono tra quelli estratti, si vince.

Per verificare la vincita puoi utilizzare l’app oppure sul sito lottomatica e/o AAMS. Se l’estrazione di oggi non è andata bene, non temete: restate con noi e seguite quella di domani per vedere quali saranno i prossimi numeri vincenti.

Per maggiori info consultare Lottomatica

