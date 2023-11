Dramma a Guidonia, persona investita da un treno: è morta

Dalle ore 12:00 circa, la Squadra VVF 18/A del distaccamento di Tivoli, con l’ausilio del Carro Sollevamenti, sta intervenendo presso il Comune di Guidonia Montecelio in prossimità di Piazza Francesco Baracca, per un investimento di una persona da parte di un treno in transito direzione Roma.

Ecco cosa è successo

Il malcapitato risulta essere deceduto.

La linea ferroviaria interessata è stata temporaneamente sospesa fino al compimento dei rilievi da parte dei Carabinieri di Tivoli.

Capoturno Provinciale VVF e 118 sul posto per quanto di loro competenza.