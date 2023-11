Dalle prime ore della nottata i Vigili del Fuoco di Frosinone hanno effettuato oltre 40 interventi per emergenza maltempo in tutto il territorio provinciale .

Maltempo in Ciociaria, numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco di Frosinone: la situazione in diretta

I Comuni interessati sono: Acuto, Anagni, Arnara, Atina, Cassino, Ceccano, Ferentino, Frosinone, Giuliano di Roma, Paliano, Pico, Piedimonte San Germano, Ripi, Sant’Apollinare, Sgurgola e Vicalvi.

Trattasi di interventi di messa in sicurezza di alberi pericolanti che, interessando anche la sede stradale, hanno provocato anche incidenti stradali nei comuni di Ripi, Pico (dove 2 auto si sono scontrate contro gli alberi) e Acuto dove un pullman Cotral è rimasto bloccato da 3 piante sulla sede stradale.

Il tratto ferroviario della linea Frosinone Cassino, tra i comuni di Ceccano e Ceprano è stato chiuso a casa di un albero finito sulle rotaie; intervento conclusosi alle ore 9 circa con la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza dell’area.

In mattinata si segnala un principio di incendio in un locale commerciale a Giuliano di Roma ed è in corso la rimozione di un albero che blocca l’ingresso della clinica RSA S. Antonio. Impegnate sul campo 6 squadre VVF per un totale di 30 unità e 12 mezzi VVF.

Si segnalano infine circa 50 interventi in attesa di essere espletati sulla base delle prioritarie necessità di soccorso tecnico urgente al fine di garantire la pubblica e privata incolumità.

La predetta situazione, in corso di aggiornamento, è riferita alle ore 10:15: potrebbero quindi seguire aggiornamenti.