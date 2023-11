Nel tardo pomeriggio del 1° novembre, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio coordinati dalla Compagnia di Frosinone, finalizzati alla repressione dei reati predatori, i Carabinieri della Stazione di Ripi hanno tratto in arresto per ricettazione e utilizzo fraudolento di carta di credito un 22enne residente a Zagarolo, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Ripi, l’intervento dei Carabinieri: arrestato un 22enne residente a Zagarolo

I citati militari, nel transitare nei pressi di un locale istituto di credito, hanno notato il giovane intento ad effettuare operazioni allo sportello automatico il quale, allo loro vista, si era dato inspiegabilmente ad una precipitosa fuga attraversando pericolosamente la strada statale, nonostante l’intenso traffico e l’ora buia.

L’immediato inseguimento ha consentito di raggiungere e controllare il fuggitivo che, a seguito di perquisizione personale d’iniziativa eseguita sul posto, è stato trovato in possesso di un libretto postale elettronico intestato ad una signora di Arce e alcune banconote di vario taglio.

Anche il materiale rinvenuto a terra, di cui si era disfatto durante la fuga, consistente in una carta bancomat ed una postepay, erano intestate alla medesima persona, risultata dai successivi accertamenti vittima di furto per il quale aveva sporto denuncia poco prima presso il Comando Carabinieri di Arce.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone. Nell’udienza tenutasi nel pomeriggio di ieri il GIP del Tribunale di Frosinone, ha convalidato l’arresto operato dai Militari.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

