A Cave tre arresti per spaccio di cocaina, hashish e marijuana

Nell’ambito dei servizi di controllo antidroga, i Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno arrestato una coppia originaria di Cave (lui 30enne, lei 26enne) e un 37enne originario di Valmontone, tutti gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un posto di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato due uomini, mentre percorrevano le vie del Comune di Cave a bordo di un’autovettura in uso al 37enne e hanno rinvenuto nella disponibilità di quest’ultimo nove dosi di cocaina per un peso complessivo di 5,61 grammi mentre il 30enne è stato trovato con un’ulteriore dose di 0.4 grammi.

Nel corso delle successive perquisizioni domiciliari, i Carabinieri della Stazione di Cave hanno inoltre rinvenuto e sequestrato in casa del 30enne e della compagna di quest’ultimo, 33 panetti di hashish preconfezionati per peso un totale 1,574 kg e ulteriori 15,7 grammi di hashish contenuti in una busta di plastica sigillata, 343 grammi di marijuana, 4,4 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. In casa del 37enne, sono stati invece trovati un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento del narcotico.

I tre indagati, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso i rispettivi domicili in attesa del rito direttissimo.

Il presente comunicato è stato redatto nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di preservare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.