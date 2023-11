Previsioni meteo per le giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 novembre 2023: che tempo farà nelle città di Roma e Frosinone e nelle rispettive province durante questo week-end?

Previsioni meteo Roma e provincia 3-4-5 novembre 2023

Venerdì 3 novembre: cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci in serata. Sono previsti 16mm di pioggia. A Roma, la temperatura massima sarà di 21°C, la minima di 17°C.

Sabato 4 novembre: cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento in serata e deboli piogge. Sono previsti 7mm di pioggia. A Roma, la temperatura massima sarà di 20°C, la minima di 11°C.

Domenica 5 novembre: cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Sono previsti 3mm di pioggia. A Roma, la temperatura massima sarà di 22°C, la minima di 18°C.

Previsioni meteo Frosinone e provincia 3-4-5 novembre 2023

Venerdì 3 novembre: cieli molto nuvolosi; pioggia intensa nel pomeriggio. Sono previsti 27mm di pioggia. A Frosinone, la temperatura massima sarà di 19°C, la minima di 11°C.

Sabato 4 novembre: cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento in serata. Deboli piogge: sono previsti 3mm di pioggia. A Frosinone, la temperatura massima sarà di 18°C, la minima di 8°C.

Domenica 5 novembre: cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. Sono previsti 14mm di pioggia. A Frosinone, la temperatura massima sarà di 20°C, la minima di 14°C.

Fonte: 3Bmeteo

