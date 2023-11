Alle ore 02:30 circa di questa notte, 2 novembre 2023, i Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti con la Squadra 7/A di Ostiense e l’ausilio di due Autobotti, in Via del Serafico, per l’incendio di un’attività commerciale.

Roma, fiamme nel reparto scarico merci di un supermercato: intervengono Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e personale sanitario del 118

Le fiamme sono divampate all’esterno di un supermercato nel reparto scarico merci.

Una persona, bloccata all’interno della struttura, è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco ed affidata alle cure dei sanitari in buone condizioni.

Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza.