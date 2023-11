Anche questa settimana, sono diverse le iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Un ricco calendario di eventi dal teatro alla danza alla musica, passando per il cinema, l’arte e la letteratura, con diversi incontri e attività per bambini e famiglie proposti delle istituzioni culturali cittadine, dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024” e da quelle selezionate tramite l’avviso pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro – anno 2023”, attraverso cui Roma Capitale ha destinato circa 2 milioni di euro – fondi concessi dal Ministero della Cultura, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv). Ecco alcuni degli appuntamenti.

CULTURE IN MOVIMENTO 2023-2024

È in corso Culture in Movimento 2023-2024, la nuova stagione di eventi culturali promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura che fino al 31 dicembre vedrà protagoniste le più interessanti realtà artistiche e culturali della città, con un ricco calendario di iniziative che animerà ognuno dei 15 Municipi. Moltissime occasioni culturali tra ricerca, sperimentazione e formazione. Spettacoli, concerti, incontri, laboratori e residenze artistiche con il coinvolgimento del pubblico nei processi di creazione sono solo alcune delle proposte dei 48 vincitori dell’Avviso pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024”, curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE, rivolto agli operatori e agli organismi che operano nei settori culturali ma anche della formazione artistica. Tra le iniziative in programma questa settimana ci sono: (w)Est Side Story, progetto di arti visive e performative ideato da Un Mondo nel Cuore – APS; Storie Cinetiche nella città a cura dell’Associazione culturale La Rocca; Flautissimo, il festival diffuso a cura dell’Accademia Italiana del Flauto; Roma Speciale – Alieni in movimento a Roma Capitale a cura dell’artista Ilaria Paccini.

TEATRO E DANZA

All’interno dello chapiteau posizionato a Villa Bonelli (ingresso da via Camillo Montalcini 1) appuntamento con SCIAPITÒ – Il Circo del Teatro, festival di drammaturgia contemporanea a cura di Teatro Macondo con la direzione artistica di Dario Aggioli. Fino al 5 novembre , un programma di spettacoli per grandi e piccini proposti da compagnie romane e non solo. Tra le proposte in cartellone questa settimana: il 1° novembre alle 20 va in scena Io provo a volare, una drammaturgia originale che, a partire da cenni biografici di Domenico Modugno, racconta la vita di uno dei tanti giovani cresciuti in provincia che cercano di realizzare il sogno di diventare artisti; sul palco, Gianfranco Berardi, Davide Berardi, Bruno Galeone e Gabriella Casolari. Il 2 novembre alle 20.30 Daniele Timpano propone Ecce Robot, uno spettacolo su Mazinga Z e la “Goldrake generation” liberamente ispirato all’opera di Go Nagai e in cui si ripercorre, per frammenti, l’immaginario eroico di una generazione cresciuta davanti alla TV nell’Italia delle stragi, del rapimento di Aldo Moro, delle Brigate Rosse, dell’ascesa di Silvio Berlusconi e delle sue televisioni. Il 3 novembre , sempre alle 20.30, è la volta di Kotekino Riff, un’esercitazione comica sulla praticabilità della scena, sulla fattibilità dei gesti, sull’abitabilità dei corpi, sulla dicibilità delle storie con Andrea Cosentino e Lorenzo Lemme; stesso orario il 4 novembre per Le figurine mancanti del 1978 della compagnia Teatro Forsennato (Dario Aggioli, Daniele Giuliani) in cui l’improvvisazione si sposa con la ricerca propria del teatro di narrazione per portare sul palco due tematiche, quella sportiva e quella storico-sociale. Ultimo appuntamento il 5 novembre , ancora alle 20.30, con Scarabocchi, pièce con Meri Bracalente, Sergio Licatalosi e Fernando Micucci: nato dalla collaborazione del Teatro Rebis con maicol&mirco, lo spettacolo non intende solo riportare in scena gli sketches dei fumetti, ma entrare nei silenzi che dividono i personaggi, nell’intimità scabrosa che evocano, nell’azzeramento del discorso che con ferocia denunciano. Info e prenotazioni a consorzioapi+sciapito@gmail.com o al 392.2546174.

Teatro Hamlet APS presenta dal 1° al 29 novembre Pigneto Teatro Festival, rassegna teatrale ospitata presso il Teatro Sala Vignoli (via Bartolomeo d’Alviano 1) con la direzione artistica di Gina Merulla. In programma, spettacoli dal vivo, ma anche conferenze, incontri workshop, stage e laboratori didattici. Tra i tanti appuntamenti, queste le pièce in programma alle ore 21: il 1° novembre aprirà il festival Io e Mia Sorella con Sabrina e Viola Biagioli, delicato e profondo spettacolo sulla Sindrome di Down che vede un’attrice con Trisomia 21 recitare accanto alla sorella per raccontare la realtà dolceamara della sua condizione; il 2 novembre sarà dedicato al teatro di ricerca e d’innovazione con Il Quarto vuoto diretto da Gina Merulla e interpretato da Mamadou Dioume, attore e collaboratore di Peter Brook; il 7 novembre , in scena l’ironia e la comicità de Il Malato immaginario di Molière, grande classico della letteratura teatrale nella versione di Carlo D’Ammassa. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrohamlet.it e ai numeri 333.4313086 – 06.41734901.

L’Associazione La Capriola – Abraxa Teatro propone fino al 14 novembre Reinventare, un programma di spettacoli dal vivo e laboratori dedicati, in particolare, al giovane pubblico e alle loro famiglie, con la direzione artistica di Emilio Genazzini. Il 2 novembre al Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano 58) protagonista sarà uno degli ultimi grandi maestri del teatro viventi, Eugenio Barba, con il suo Odin Teatret. Si parte alle 15 con lo spettacolo Mr Peanut. Il personaggio che non può morire con Julia Varley. Una dichiarazione d’amore da parte dell’attrice al personaggio a cui ha prestato vita per oltre quarant’anni. Dalle 16.15 alle 18 è in programma la conferenza interattiva Lontano dal centro. Lontano da dove? nel corso della quale Barba e Varley racconteranno le molteplici esperienze vissute dall’Odin Teatret intervenendo in territori svantaggiati e spesso emarginati; dalle 18.30 alle 20.30, in Le tre domande, i nove gruppi teatrali che hanno preso parte alla manifestazione, Abraxa teatro e altri artisti selezionati tramite call presenteranno al M° Barba brani di brevi performance fisiche e vocali. La giornata si concluderà alle 20.30 con un incontro con lo stesso Barba che darà a tutti i partecipanti indicazioni utili sulle performance proposte. Ingresso gratuito.

Proseguono fino al 26 novembre al Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano 58) gli appuntamenti per tutta la famiglia di YOU Three – The YOUng city, rassegna di teatro, danza, musica, circo e nuovi linguaggi del contemporaneo a cura di Ruotalibera Teatro. Il 3 novembre alle 21 Cromo Collettivo Artistico porta in scena Il Maestro e Margerita, pièce ispirata all’omonimo romanzo di Bulgakov nella riscrittura di Nicola D’Emidio, Chiara Sarcona (entrambi anche sul palco) e Mario Gonzalez che ne cura la regia. Il 4 novembre , sempre alle 21, è la volta di Mare di e con Francesca Pica che porta al pubblico uno spettacolo liberamente tratto da “Donne di mare”, “La danza delle streghe” e “I confini irreali delle Eolie” di Macrina Marilena Maffei. Ingresso libero con prenotazione consigliata on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi oppure con ingresso diretto il giorno dello spettacolo dalle 20.30 fino a esaurimento posti.

Fino al 30 dicembre , Giardini di Corcolle sarà il palcoscenico di (w)Est Side Story, progetto di arti visive e performative ideato da Un Mondo nel Cuore – APS che vuole coinvolgere il pubblico della periferia in un dialogo leggero e spensierato su temi attuali attraverso laboratori e spettacoli adatti a tutte le età. La Sala Teatrale e l’Aula Portico della Parrocchia S. Michele Arcangelo in via Monteprandone 67 ospiteranno una residenza artistica per la creazione di un musical inedito ma anche masterclass, concerti, lezioni e spettacoli di flamenco. Questa settimana, appuntamento il 4 novembre dalle 10 alle 12 con Nati ai Bordi, laboratorio di scrittura con Monica Conidi e Marco Colonna dedicata a chi ama scrivere, a chi vorrebbe iniziare a farlo, ma anche a chi fino a oggi non ci aveva mai pensato, condotto secondo le linee metodologiche del WRW (Writing and Reading Workshop). Partecipazione gratuita.

Prosegue fino al 26 novembre Periferica | Bast’Oggi Danzo, progetto del Balletto di Roma che intende creare innesti di danza urbana in spazi quotidiani ai margini e sui confini liminali di quartieri complessi e ad alta concentrazione urbana. Presso la Casa per ferie Severino Fabriani (via Don Carlo Gnocchi 70), il 4 e 5 novembre è in programma Familiarità urbane, laboratorio di danza contemporanea e urbana con Marianna Giorgi che condurrà i partecipanti a sviluppare un dialogo tra il corpo e la propria storia (in replica l’11 e 12 novembre; orari: sabato 14-17; domenica 9-16.30). Il 6 novembre al via El Cuerpo Pintado, laboratorio performativo/pittorico e di tango contemporaneo con Marcela Szurkalo (fino al 10 novembre; orari: 15-17). Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, previa prenotazione sul sito www.ballettodiroma.com o ai numeri 06.64463194 – 06.90375236.

Ultimo mese per la XXXVIII edizione del Romaeuropa Festival con la direzione generale e artistica di Fabrizio Grifasi, che fino al 2 novembre al Teatro Vascello propone le repliche de La ferocia della compagnia VicoQuartoMazzini, tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Lagioia (Premio Strega nel 2015) nell’adattamento di Linda Dalisi; in scena, Roberto Alinghieri, Michele Altamura, Leonardo Capuano, Enrico Casale, Gaetano Colella, Francesca Mazza, Gabriele Paolocà e Andrea Volpetti (spettacoli alle ore 21). Stesso palco il 4 e 5 novembre per Karrasekare, coreografia di Igor x Moreno, ispirata alle tradizioni carnevalesche pagane della Sardegna e dei Paesi Baschi (orari: sabato ore 19; domenica ore 17). Il 7 novembre , infine, va in scena alle 21 la prima replica de La Classe – un docupuppets per marionette e uomini di Fabiana Iacozzilli, primo spettacolo della sua Trilogia del Vento dedicata alle diverse fasi della vita (in scena fino al 9 novembre ).

Ci si sposta al Mattatoio dal 3 al 5 novembre con la compagnia britannica Forced Entertainment e il loro acclamato Tomorrow’s parties, per la prima volta in Italia: in scena, un uomo e una donna avanzano ipotesi paradossali sul futuro del genere umano. Si alternano sul palco per incarnare l’adattamento italiano della pièce alcuni dei migliori interpreti della scena teatrale italiana: Marco Cavalcoli e Roberto Rustioni con Simona Generali e Caterina Simonelli (orari: venerdì e sabato ore 21; domenica ore 19).

Biglietti online su https://romaeuropa.vivaticket.it.

Questo il cartellone proposto dalla Fondazione Teatro di Roma. Al Teatro India dal 2 al 4 novembre , ogni sera alle 20, Marco Baliani porta in scena il monologo Rigoletto. La Notte della Maledizione, una rilettura dell’opera verdiana, accompagnato da Giampaolo Bandini (chitarra) e Cesare Chiacchiaretta (fisarmonica). I sentimenti di Rigoletto, dalla nostalgia per la donna amata, alla gelosa premura nei confronti della figlia e la sete di vendetta contro chi minaccia la sua purezza, rivivono nell’animo e nella storia di un clown che si esibisce in un piccolo teatro di periferia.

Al Teatro Argentina proseguono invece, fino al 19 novembre , le repliche di Un curioso accidente di Carlo Goldoni, con Gabriele Lavia, che firma anche la regia, e la sua compagnia: Federica Di Martino, Simone Toni, Giorgia Salari, Andrea Nicolini, Lorenzo Terenzi, Beatrice Ceccherini, Lorenzo Volpe e Leonardo Nicolini. Una divertente commedia che racconta l’equivoco creato da una giovane fanciulla di buona famiglia per allontanare da sé il sospetto di un amore non accettato dal padre. Spettacoli: martedì, venerdì e giovedì ore 20, mercoledì e sabato ore 19, domenica ore 17, lunedì riposo.

Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Costanzi, fino al 4 novembre , proseguono le repliche di Rossini & Rossini, ultimo appuntamento della stagione del Balletto 2022-23 del Teatro dell’Opera di Roma. Uno spettacolo in cui il coreografo Mauro Bigonzetti reinventa il suo precedente Rossini Cards (2004), pensandolo per le étoiles Alessandra Amato, Rebecca Bianchi, Susanna Salvi e Alessio Rezza, per i primi ballerini Claudio Cocino e Michele Satriano e per tutto il corpo di ballo. Le musiche di Gioachino Rossini e Benjamin Britten sono affidate a Fayçal Karoui che dirige l’Orchestra del Teatro dell’Opera e i cantanti di “Fabbrica” Young Artist Program, interpreti delle arie da Otello, La Cenerentola e dalle Soirées Musicales. Tra le musiche in programma anche l’ouverture de La gazza ladra e brani dalla raccolta Péchés de vieillesse. A firmare i costumi di questo nuovo allestimento è Anna Biagiotti, mentre le scene e le luci sono affidate a Carlo Cerri. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, il 7 novembre alle 21, in Mi amerò lo stesso, la cantautrice Paola Turci si racconta in un monologo sincero e divertente in cui alla realtà si mescolano i sogni e nei sogni entra la vita. Il racconto della vita di una donna, in cui è facile identificarsi (in replica l’8 novembre).

In Sala Piccola invece, il 1° novembre alle 17.30, ultima replica di dEVOLUTION scritto e diretto da Rolando Macrini, con Jared McNeill e Manuele Morgese. In scena ciò che sembra il dialogo tra un signore e il suo servitore, tra il padrone e il suo servo, e che in realtà nasconde le verità di differenti esistenze e ceti sociali.

Dal 2 al 4 novembre Donatella Busini porta in scena Nell’ardore della nostra camera, monologo di Massimo Sgorbani con la regia di Paolo Orlandelli, in cui lo spettatore si trova a procedere tra gli strettissimi meandri del cervello, imbarcato in una sonda microscopica, tra sogni, ricordi e avvenimenti.

Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro Villa Pamphilj, il 5 novembre alle 16 è prevista la performance di danza, interattiva e sperimentale, Aλς – Forme di vita con creazione, interpretazione e drammaturgia della danzatrice romana Chiara Marolla a partire dai testi di John Berger, Doris Lessing, Christina Pluhar, Isabel Allende, Gabriel García Márquez, Ludwig Wittgenstein e Victor Turner. Protagonista è Aλς, un personaggio ambiguo e multiforme, dotato di una maschera e di oggetti da lavoro, al confine tra essere umano, vegetale o animale, essere familiare o inimmaginabile. A seguire verrà proposta un’attività laboratoriale per bambini e bambine (dai 6 anni) e per tutti gli spettatori presenti desiderosi di partecipare. Per info e prenotazioni: scuderieteatrali@gmail.com – 06.5814176.

Il Teatro del Lido di Ostia il 4 novembre alle 10, per il ciclo Educazione Poetica Pubblica, ospiterà la Lezione su Orestea, incontro-laboratorio su una delle più grandi storie antiche, a cura di Cinzia Maccagnano, regista, attrice e co-fondatrice della Compagnia Bottega del Pane. Ingresso gratuito.

Il 5 novembre alle 17, invece, in programma il primo appuntamento della nuova rassegna Voglio Vederti Danzare, a cura di Giorgia Celli, per far conoscere gli allievi delle scuole di danza del Municipio X e per presentare liberamente il loro lavoro senza vincoli di stile (danza classica, contemporanea, moderna, hip hop, breakdance, danze popolari, teatro danza). Un momento importante per il mondo della danza giovanile. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

MUSICA

Il 1° novembre in partenza Keep Talking – Jazz Edition 2023, la rassegna jazz proposta dal giovane team romano Promu – All for Music: quattro appuntamenti a cadenza settimanale che porteranno il pubblico a contatto con alcuni dei più grandi protagonisti del jazz internazionale e italiano. Nel Teatro di Villa Lazzaroni (accesso da via Appia Nuova 522 e da via Tommaso Fortifiocca 71), quattro occasioni di libero dialogo tra artista e ascoltatore: alla fine di ogni concerto, infatti, il pubblico incontrerà i musicisti nel corso di talk condotti dai giornalisti e divulgatori Valentina Lo Surdo e Arturo Stalteri, tra le voci più amate ed esperte del repertorio colto in Italia. Nella giornata inaugurale, alle 18, la Sala Consiliare del Municipio VII all’interno della Villa (di fianco al Teatro), ospiterà il laboratorio gratuito Piano Horror a cura di Clivis APS Accademia Musicale a cui seguirà un concerto gratuito per pianoforte (Leonardo Onofri) e voce recitante (Carola Ricciotti).

Nel corso del laboratorio, i partecipanti avranno l’occasione di incontrare il sassofonista Javier Girotto che sarà protagonista alle 21, con la Blind International Orchestra, di un concerto che, dalle musiche di Bach, Vivaldi e Mozart, approderà alle composizioni jazz contemporanee. La serata si concluderà con il talk condotto da Arturo Stalteri (ingresso a pagamento; gratuito per under 18, studenti delle scuole di musica del Municipio VII, disabili e accompagnatori, over 65).

Continua fino al 30 novembre la XII edizione di Agorà – Teatro e Musica alle Radici, il festival di teatro, musica, danza, circo e clownerie organizzato da Il NaufragarMèDolce, la compagnia fondata da Chiara Casarico e Tiziana Scrocca. Tra gli appuntamenti in programma questa settimana, il 4 novembre alle 17 la street band di Controchiave, con il suo organico di musicisti di varie provenienze, poeti, visionari e sognatori, animerà il Parco Andrea Campagna (via Filippo Meda) con il suo spettacolo di italian-funk Fanfaroma. Ingresso libero.

Al via Angeli e Pastori, la II edizione del Festival di Musica Sacra Popolare a cura di Finisterre. Al Santuario della Madonna del Divino Amore (via del Santuario 10), fino al 28 novembre , una rassegna musicale che intende mettere in luce un patrimonio centrale per la tradizione culturale italiana: il repertorio liturgico, paraliturgico o legato alle feste tradizionali più importanti. Il primo concerto, Laudato sii. Verso il Canto delle Creature, è in programma il 5 novembre alle 11 e vedrà protagonisti l’Orchestra Popolare Italiana, Ambrogio Sparagna, Ziad Trabelsi e Theodoro Melissinopoulos. Musicisti di varie fedi religiose, partendo dall’esempio del Canto delle Creature francescano e dalla ricchezza di antiche laude, proporranno una serie di canti della tradizione sacra popolare italiana che descrivono la grandezza del Creato. Ingresso libero.

Continua fino al 15 novembre nel quartiere Magliana, in piazza Fabrizio De André, Roma Live Arts, la manifestazione di prosa, musica, danza e circo proposta da Xenia con la direzione artistica di Gino Auriuso e Paolo Pasquini. Tra gli appuntamenti in programma questa settimana, il 4 novembre Sandro Scapicchio e Mimmo Catanzariti propongono il concerto I cantautori, la poesia e la strada (due repliche: alle 16.45 e alle 17.45). Il 5 novembre , invece, protagonisti saranno i ritmi del Gruppo Tammurriarè di Valerio Ricciardelli (due repliche: dalle 11.15 e alle 12.15). Accesso gratuito.

Per la XXXVIII edizione del Romaeuropa Festival, il 1° novembre al Mattatoio due omaggi a grandi compositori del Novecento: alle 19, il pianista Fabrizio Ottaviucci esegue Treatise # 6 For Cornelius, le partiture di Cornelius Cardew e il brano scritto da Alvin Curran, mentre alle 21, il musicista jazz Leszek Mozdzer e l’Atom String Quartet dedicano un Omaggio a Krzysztof Penderecki, musicista dell’avanguardia polacca. Il weekend al Mattatoio ( 4 e 5 novembre alle 20) ospita Nina, omaggio alla cantante, pianista, scrittrice e attivista per i diritti civili Nina Simone, ideato da Luigi De Angelis (Fanny & Alexander) con la pluripremiata soprano e performer statunitense Claron McFadden.

Sempre per il Romaeuropa Festival, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 4 novembre alle 17 è in programma il concerto Fantasie meccaniche eseguito dall’Ensemble Modern e dedicato ai tre acclamati compositori contemporanei Ondrej Adámek, Unsuk Chin e Vito Žuraj; a seguire, alle 21, l’Ensemble Modern sarà al fianco dell’icona della musica elettronica Alva Noto che presenterà nel suo live la quarta parte del progetto Xerrox Vol. 4. Il 7 novembre , alle 20.30, viene proposto dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia il recital Augmented Piano con Simon Ghraichy: un ponte tra il grande repertorio “classico”, come il Preludio e Fuga BWV 543 di Bach e la Sonata in si minore di Liszt, e quello contemporaneo, rappresentato dalla Sonata per piano e live computer di Jacopo Baboni Schilingi (commissionata dall’Accademia di Santa Cecilia e in prima esecuzione assoluta).

Biglietti online su https://romaeuropa.vivaticket.it.

Prosegue inoltre il cartellone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 2 novembre alle 19.30 (Sala Santa Cecilia; repliche il 3 novembre alle 20.30 e il 4 novembre alle ore 18) Sir Tony Pappano torna per il suo primo concerto da Direttore Emerito. Il Maestro italo-inglese, Direttore Musicale designato della London Symphony Orchestra e alla sua ultima stagione da Direttore Musicale del Covent Garden di Londra, torna sul podio dell’Orchestra di Santa Cecilia, di cui è stato Direttore Musicale per 18 anni. Pappano aprirà la serata con l’Ouverture dell’Anacréon di Luigi Cherubini; segue il Terzo Concerto per pianoforte di Beethoven, che vedrà alla tastiera il pianista tedesco Igor Levit che con l’Orchestra ceciliana, diretta da Kirill Petrenko, ha debuttato nel dicembre del 2020; quindi risuonerà En Saga di Sibelius. Gran finale con il travolgente Till Eulenspiegel di Strauss, tra le composizioni più note del compositore bavarese. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone la programmazione della Fondazione Musica per Roma propone il 1° novembre in Sala Sinopoli il Tribute to Cecil Taylor con tre leggende del jazz: Enrico Rava, Andrew Cyrille e William Parker; la stessa sera nel Teatro Studio Borgna, il concerto spettacolo di Micki Piperno con la sua chitarra acustica. Seguiranno poi in Sala Petrassi gli appuntamenti con il Roma Jazz Festival e gli attesi concerti di John Scofield Trio ( 2 novembre ), Avishai Cohen Trio ( 3 novembre ), Judith Hill ( 4 novembre ) e, nel Teatro Studio, Vincent Peirani Trio ( 5 novembre ). E sempre la sera del 5 novembre , arriva Madame che, dopo il successo di quest’estate, tornerà a incantare il pubblico con la sua energia in Sala Santa Cecilia. Il 6 novembre è la volta degli Archive, il collettivo inglese capitanato dai due tastieristi Darius Keeler e Danny Griffiths e infine, il 7 novembre, è atteso Asaf Avidan con la sua esibizione tra intime ballad, narrazione carismatica e l’energia di un artista unico nel suo genere. Inizio concerti ore 21. Biglietti online su https://www.auditorium.com/it/ticket-one.

In settimana alla Casa del Jazz in programma i concerti di Dario Piccioni Trio feat Antonello Sorrentino ( 3 novembre ), Danilo Blaiotta ( 4 novembre ), Elisabetta Antonini ( 5 novembre ). Inizio concerti ore 21.

Inoltre, sempre il 5 novembre alle 11, per il ciclo di conversazioni Lezioni di Jazz – Otto passi avanti a cura di Marcello Piras, si parlerà di Lars Gullin attraverso immagini, musica e filmati, mentre il 7 novembre alle 21, per il ciclo di incontri L’altra metà del Jazz a cura di Gerlando Gatto, saranno ospiti le jazziste Stefania Tallini e Federica Michisanti. Biglietti online, per concerti e incontri, su https://www.ticketone.it.

Al Teatro del Lido di Ostia, il 4 novembre alle 19 l’ensemble di voci e percussioni Mesudì presenta Nodi un concerto in cui suoni del mondo arabo, canti popolari, polifonia e rap si fondono in un raffinato equilibrio musicale. In scena Elisa Surace (voce, chitarra e percussioni), assieme a Francesca Flotta, Claudia Ugenti e Simone Pulvano (percussioni e voce). Ospiti speciali, Iacopo Schiavo (chitarra) e Domenico Provenzano (voce). Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

CINEMA

A trent’anni dalla sua morte, la Casa del Cinema di Villa Borghese dedica un Omaggio a River Phoenix, straordinario talento prematuramente scomparso. Il 1° novembre alle ore 21, è in calendario la proiezione Belli e dannati (My own private Idaho) di Gus Van Sant, che valse all’attore la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia.

Nei giorni successivi, torna Carta Bianca a Martin Scorsese: in collaborazione con la Cineteca di Bologna, il pubblico potrà assistere a una selezione di nuovi titoli scelti per gli spettatori dal grande cineasta. La formula sarà quella già proposta, i film saranno presentati a coppie: a un titolo da lui scelto all’interno della sua straordinaria filmografia, Scorsese abbinerà un’opera che è stata fonte di ispirazione per il suo lavoro. Queste le pellicole della settimana, tutte in lingua originale sottotitolate in italiano: Taxi Driver di Martin Scorsese ( 2 novembre alle 21); Murder by Contract di Irving Lerner ( 3 novembre alle 21); Alice doesn’t live here anymore di Martin Scorsese ( 4 novembre alle 21); The tales of Hoffmann di Michael Powell ed Emeric Pressburger ( 5 novembre alle 17); The last Waltz di Martin Scorsese ( 5 novembre alle 21); Eve di Joseph Losey ( 6 novembre alle 21).

La programmazione completa è consultabile sul sito: https://www.casadelcinema.it.

Al Nuovo Cinema Aquila, il 2 n ovembre alle 21, in occasione del 48° anniversario della morte del poeta e regista bolognese Pier Paolo Pasolini, viene presentato il film PASOLINI. Cronologia di un delitto politico di Paolo Fiore Angelini, in selezione ufficiale alla Festa del Cinema di Roma 2022. A introdurre la proiezione sarà Fabio Meloni, coordinatore del Nuovo Cinema Aquila.

Il 3 novembre alle 21.10 arriva nella sala del Pigneto La guerra del Tiburtino III, l’opera seconda di Luna Gualano, in selezione ufficiale alla Festa del Cinema di Roma 2023. Al termine della proiezione, la regista, lo sceneggiatore Emiliano Rubbi e gli interpreti Antonio Bannò, Paolo Calabresi, Federico Majorana, Sveva Mariani e Francesca Stagni risponderanno alle domande del pubblico presente. Modera l’attore Giulio Mezza.

Il 7 novembre alle 20.45 la proiezione del film 120 battiti al minuto di Robin Campillo (2017, v.o.s.) aprirà la nuova rassegna cinematografica Glory Hall, un ciclo di pellicole a tematica LGBTQ*, a cura di Fabio Bo e Giovanni Montini (Plus Roma) e dalla Cinema Mundi Cooperativa Onlus. Al termine della proiezione è previsto un incontro con il pubblico.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del cinema. Info su https://www.cinemaaquila.it.

INCROCI ARTISTICI

Fino al 30 novembre l’Associazione AREA06 propone fermento_ambienti memorie ascolti, itinerario urbano dedicato alla ricerca di una performatività acustica come collante comunitario critico e creativo, in collaborazione con associazioni e realtà culturali disseminate in tre diversi Municipi di Roma (VI, VIII e X). Le diverse comunità saranno invitate a partecipare ai progetti ospitati nel quartiere per poi condividere le ricerche e le pratiche oltre i confini del territorio di riferimento. Il Polo ex Fienile / Associazione 21 luglio Onlus nel Municipio VI, l’ASP S. Alessio – Margherita di Savoia nel Municipio VIII e il Teatro del Lido di Ostia nel Municipio X ospiteranno tre residenze artistiche partecipative, cuore del progetto: Polifonie D’Amore #00133 curata dall’artista sonora, autrice radiofonica e performer, Anna Raimondo; Densità risonanti della sound artist, musicista e overtone singer Agnese Banti; Annotazioni Superficiali del percussionista e ricercatore indipendente Enrico Malatesta. I tre percorsi di creazione artistica partecipata daranno vita, infine, a tre diversi esiti che saranno condivisi con il pubblico in occasione della giornata del 25 novembre al Polo ex Fienile: un pranzo e un lungo pomeriggio in cui ripercorrere, scoprire e ascoltare insieme le tappe precedenti.

A punteggiare l’itinerario tracciato dai tre progetti saranno alcuni momenti di approfondimento e di formazione gratuiti rivolti a pubblico, artisti e operatori culturali della città. Il 3 novembre al Teatro del Lido di Ostia è in programma una giornata aperta a tutti: si parte alle 17.30 con Annotazioni superficiali a cura di Enrico Malatesta, restituzione della produzione sonora avvenuta durante il suo laboratorio Percorso n° 1, nel corso del quale i partecipanti hanno lavorato a una performance sonora costruita a partire da testi e drammaturgie articolate nello spazio urbano. Alle 18, Leandro Pisano, con le co-curatrici Irene Dani e Irene Aurora Paci, sarà protagonista della lectio magistralis Futuri sonori – mitopoiesi e pratiche di ascolto nell’era degli scarti, in cui si parlerà di intersezioni tra arte, suono e tecnoculture, in un’ottica di ecologia politica e di attenzione ai territori rurali, remoti e marginali. La giornata si concluderà alle 21 con una sessione di ascolto a cura di Radio Papesse. Ingresso gratuito con prenotazione a info@area06.com.

Fino al 16 dicembre tornano gli appuntamenti di teatro e musica di Flautissimo, il festival diffuso a cura dell’Accademia Italiana del Flauto e con la direzione di Stefano Cioffi. Il festival, che quest’anno giunge alla sua XXV edizione dal titolo Sogni a occhi aperti, dalla musica classica esplora nuovi linguaggi approdando anche al teatro contemporaneo, con un interessante cartellone di spettacoli, concerti e performance cross-disciplinari. Tra gli appuntamenti in programma questa settimana, si segnala il 4 novembre alle 11 a Villa Leopardi (via Makallè) l’azione urbana Io, libero canto: un incontro tra le parole di Italo Calvino e le voci di due artisti, Maria Sgro e Francesco Rina. Ingresso libero.

È a cura dell’Associazione culturale La Rocca il progetto Storie Cinetiche nella città. Fino al 17 dicembre , un programma di passeggiate urbane e laboratori per riscoprire il quartiere di Tor Pignattara e la comunità che lo abita attraverso la parola, i luoghi e storie del passato, avventure e leggende. Il filo conduttore saranno le case, i cortili, le strade e i monumenti che amplificheranno le storie di donne e di uomini del quartiere o di paesi lontani. Questi gli appuntamenti della settimana: il 4 novembre alle 11, presso la sede dell’associazione in via Francesco Laparelli 62, è in calendario Mondo Torpigna Lab, laboratorio di scrittura creativa condotto da Lorenzo De Liberato e Carlotta Piraino per raccogliere fonti autentiche di racconti e avvenimenti popolari di luoghi lontani come il Bangladesh, l’india, la Cina, il Medio Oriente, da cui trarre spunto per scene teatrali e racconti. Il 5 novembre alle 10, sempre dalla sede dell’associazione, partirà la passeggiata urbana teatralizzata Il ‘900, un viaggio storico tra le vie del quartiere (con Alessandro Di Somma, Eleonora Turco, Diego Migeni, Matteo Cirillo e Giuseppe Mortelliti) per raccontarne i primi insediamenti popolari attorno all’antico fosso della Marranella a opera di edili, artigiani e commercianti immigrati in cerca di fortuna. Si passerà attraverso le voci e le memorie di quartiere per arrivare alla Grande Guerra, alle imprese degli aviatori dell’aeroporto di Centocelle e agli eroi della Prima Guerra Mondiale. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail laroccafortezzaculturale@gmail.com.

Fino al 12 novembre sono tanti gli eventi disseminati per la città proposti per Teatro Mobile con il performing media, il progetto a cura di Teatro Mobile. Il 4 novembre alle 11 appuntamento in piazza Anco Marzio (Lido di Ostia) per Passeggiata Pasolini, un viaggio “in cuffia” tra i luoghi di Ostia legati alla memoria di Pier Paolo Pasolini che condurrà il pubblico lungo il litorale e fino all’Idroscalo, toccando i tre monumenti alla sua memoria. Nel corso della passeggiata, con la regia di Marcello Cava, sono previsti testi registrati e letti dal vivo da Claudio Molinari, Massimo Guarascio e Dimensione Brama. Al percorso a piedi sarà affiancata una versione con ascolto in cuffia per ciclisti lungo la pista ciclabile Sentiero Pasolini. Gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.teatromobile.eu.

Prosegue fino al 26 novembre La fantasia è un posto dove ci piove dentro: Calvino 100, rassegna di concerti, laboratori, reading, eventi per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino a cura di Fabrica Harmonica Associazione Culturale-Musicale E.T.S.. il 7 novembre alle 16.30, presso il Circolo Culturale De Magistris (via De Magistris 21), appuntamento con il laboratorio di scrittura creativa L’Immagine letteraria. Con Alba Grazioli (scrittrice, editor e docente di scrittura creativa), i partecipanti si cimenteranno nella scrittura di un testo che tragga ispirazione da un’immagine visuale. Gratuito con prenotazione obbligatoria su www.fabricaharmonica.it e sulla pagina Facebook della manifestazione (max 15 partecipanti).

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nella Sala Sinopoli, il 5 novembre alle 11, per Speciale Lezioni di Storia è previsto l’incontro Israele e Palestina. Alle radici del conflitto, condotto da Claudio Vercelli. Biglietti online su https://www.auditorium.com/it/ticket-one.

Nelle mattinate del 5 novembre alle 11 e del 6 novembre alle 11.30 il Teatro del Lido di Ostia propone l’evento Moving Agorà, passeggiate sonore a cura di Eleni Tsili. Un atto performativo collettivo con esplorazione di spazi urbani per stimolare la consapevolezza sull’importanza dell’incontro. Il luogo di intervento è uno spazio urbano di socialità e di partecipazione collettiva, come l’Agorà ateniese. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Le Biblioteche di Roma partecipano, per tutto novembre, all’International Games Month @your Library, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) che ha aderito all’International Games Day@your Library, la giornata mondiale del gioco in biblioteca, promossa da diversi anni dall’American Library Association. L’evento intende mostrare le potenzialità educative del gioco e del videogioco in biblioteca rivolto a tutte le fasce d’età. Sono 13 le biblioteche romane che hanno aderito all’iniziativa con un intenso programma che propone incontri, laboratori e workshop. Programma completo su: https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/international-games-month-your-library/33552.

Tra gli altri appuntamenti della settimana si segnala, inoltre, che il 2 novembre alle 17.30 alla Biblioteca Flaminia si terrà il terzo appuntamento di Biblioteca Digitale, incontro dedicato agli ebook per capire come scaricarli e leggerli. Durante l’incontro verrà mostrato come creare un ID adobe, come scaricare, installare e autorizzare Adobe Digital Edition, come scaricare e installare la App Mlol Ebook reader e come risolvere alcuni degli errori e problematiche più frequenti. Info: 06.45460441 – flaminia@bibliotechediroma.it.

Infine, nell’ambito di Alfabeto Calvino, la rassegna di 20 incontri a cura di Biblioteche di Roma rivolti a studenti e docenti per approfondire le opere e i temi della letteratura di Italo Calvino attraverso le voci di esperti, il 7 novembre alle 11, presso la Biblioteca Quarticciolo si terrà l’ottavo appuntamento in programma, dal titolo Oggetti con Gianfranco Marrone. Tutti gli incontri possono essere seguiti in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Biblioteche di Roma. Il calendario completo è disponibile su https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/alfabeto-calvino-20-incontri-in-20-biblioteche/33335. La rassegna fa parte del programma Roma racconta Calvino, il ciclo di appuntamenti con i quali l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale rende omaggio alla figura e all’opera dello straordinario scrittore e intellettuale Italo Calvino, in occasione del centenario della nascita (programma completo: https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/roma-racconta-calvino/33373).

KIDS

Nello chapiteau di Villa Bonelli (ingresso da via Camillo Montalcini 1), il festival di drammaturgia contemporanea SCIAPITÒ – Il Circo del Teatro a cura di Teatro Macondo propone una serie di spettacoli anche per il giovane pubblico. Il 4 novembre alle 15 va in scena Officina Prometeo in cui Francesco Picciotti, con marionette e oggetti creati combinando arnesi di uso comune, racconterà la storia di come furono inventati tutti gli animali, compresa quella strana bestia senza corna o zanne capace di creare cose mirabolanti come enormi città pullulanti di vita e monumenti da lasciare a bocca aperta: gli umani. Il 5 novembre , alle 11.30 e alle 15, Picciotti torna sul palco con Simona Oppedisano e Marco Ceccotti per Lo strano caso dei tre porcellini, che vede protagonista il Detective privato Walter Appesca, specializzato nel risolvere i problemi delle fiabe, alle prese con una particolare richiesta d’aiuto. Info e prenotazioni a consorzioapi+sciapito@gmail.com o al 392.2546174.

Nell’ambito della II edizione del Festival di Musica Sacra Popolare Angeli e Pastori a cura di Finisterre, il 7 novembre alle 17.30 presso il Centro Comunitario Il Cammino (via Castel di Leva 416) Maurizio Stammati della Compagnia Teatrale Bertolt Brecht propone il primo appuntamento del laboratorio di teatro musicale Le favole del mondo: le fiabe di alcuni paesi del Mediterraneo e di paesi di immigrazione (Bangladesh, Romania, Ucraina, etc.) raccontate e animate dai bambini e le loro famiglie. Prossimo appuntamento il 14 novembre . Gratuito con prenotazione obbligatoria a info@finisterre.it (fino a esaurimento posti).

Al Teatro Tor Bella Monaca prosegue fino al 29 novembre il progetto Crescere è uno spettacolo, dell’Associazione Centro Culturale TALIA, rivolto a bambini, studenti e famiglie del VI Municipio. Il 5 novembre alle 17 il Teatro Le Maschere propone Il Piccolo Principe e il suo Universo, spettacolo tratto dall’opera di Antoine di Saint-Exupéry e da “L’universo del piccolo principe” di Francesco Palla. La pièce ricostruisce le tappe del viaggio cosmico descritto da Palla, dapprima per il suo tratto intergalattico, tra i diversi asteroidi sui quali si posa di volta in volta il protagonista, poi nel deserto del Sahara, dove avrà luogo il fondamentale incontro tra il piccolo principe e Antoine. In scena Gigi Palla, Valentina Marziali e Gabriella Praticò. Età consigliata: 5-10 anni. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione allo 06.2010579 (dalle 10.30 alle 19.30).

Per Roma Live Arts, la manifestazione di prosa, musica, danza e circo curata da Xenia, in piazza Fabrizio De André, nel quartiere Magliana, il 4 novembre alle 16 arrivano le performance di magia, gag e giochi con le bolle per bambini e famiglie di Ciba De Oliva; il 5 novembre alle 10, invece, Paolo D’Isanto alias Clown Zuppetta porta in scena Un naso tutto rosso, la storia di un papà divenuto clown per amore dei figli, alla ricerca del buffo che è in ognuno di noi, per ridere un po’ di sé stessi e della vita. Accesso gratuito.

Nell’ambito di Scena Pubblica – IN/OUT, la stagione culturale nel Municipio VIII di Roma proposta da TWAIN Centro Produzione Danza e in programma fino al 24 novembre , appuntamento presso la Biblioteca Arcipelago Auditorium (via Benedetto Croce 50) il 2 novembre alle 17 con Ciclo di fiabe, letture animate per bambini dai 4 anni in su a cura di Nogu Teatro. Protagonista del pomeriggio sarà Pinocchio, il capolavoro di Carlo Collodi: attraverso l’interpretazione in prima persona dei personaggi della storia, con Agnese Lorenzini, Ilaria Manocchio e Fabio Versaci, i piccoli partecipanti accompagneranno il celebre bambino di legno lungo il suo percorso di crescita, imparando a riconoscere i pericoli e a decidere di chi fidarsi, senza però dimenticare il divertimento. Gratuito con prenotazione obbligatoria al 380.1462962.

Al Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano 58), proseguono gli appuntamenti per tutta la famiglia di YOU Three – The YOUng city, rassegna di teatro, danza, musica, circo e nuovi linguaggi del contemporaneo a cura di Ruotalibera Teatro. Il 5 novembre alle 16.30 è in cartellone Pulcinella e Cappuccetto Rosso, la rivisitazione di una delle fiabe più amate da grandi e bambini, in una versione inedita, con i burattini del maestro Gaspare Nasuto. Ingresso libero con prenotazione consigliata on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi oppure con ingresso diretto il giorno dello spettacolo dalle 16 fino a esaurimento posti.

Al Teatro Torlonia, per ragazzi dagli 8 anni in su, in settimana blucinQue presenta due spettacoli. Il 3 novembre alle 19 e il 5 novembre alle 11, va in scena Gelsomina dreams con i performer Elisa Mutto, Alexandre Duarte, Vladimir Ježić, Ivan Ieri e Michelangelo Merlanti, e la partecipazione di Paolo Stratta e della piccola Nina Carola Stratta. L’atmosfera del circo, le musiche (rielaborate anche da quelle del grande Nino Rota) si mescolano per restituire il mondo e l’immaginario dell’indimenticabile Gelsomina de La Strada di Federico Fellini. Il 4 e il 5 novembre alle 17 è in cartellone Coppelia Project, spettacolo che affronta il tema dell’identità e della donna, mescolando il linguaggio del balletto, le esibizioni acrobatiche, la performance e la musica. Il lavoro della coreografa Caterina Mochi Sismondi, con la danzatrice e acrobata Elisa Mutto insieme ai performer Michelangelo Merlanti, Filippo Vivi e Vladimir Ježić, porta al pubblico una Coppelia che appare come una bambola meccanica, una marionetta che mentre cerca il modo di immedesimarsi, tenta allo stesso tempo di liberarsi.

Al Teatro India il 5 novembre alle 18, per famiglie e bambini dai 5 anni in su, Marco Baliani porta in scena Frollo, di cui cura anche la regia. È la storia di un bambino impastato di pan pepato che un giorno si trova a intraprendere un’avventura più grande di lui: il terribile vorace figlio del Re sta mangiando a pezzetti tutto il paese. Lo si potrà fermare solo andando alla ricerca di una sostanza magica che può placare la sua fame. Una metafora della nostra società dei consumi pronta a divorare ogni cosa.

Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, il 5 novembre alle 17, per famiglie e ragazzi di 6-10 anni,

Teatri Perdavvero presenta Il segreto di Barbablù, con Marco Cantori e Diego Gavioli e le scenografie di Denis Riva. La fiaba racconta la vicenda di un uomo molto ricco che abita in un castello fantastico. Vorrebbe sposare una delle due figlie della contessa, ma loro non lo vogliono, perché la sua barba è blu. Dopo una festa al castello, Giovanna, la figlia più giovane, decide di sposare Barbablù. Lo spettacolo affronta una delle storie più paurose di sempre con canzoni suonate e cantate dal vivo, scenografie cangianti, comicità e un ricco repertorio di giochi teatrali. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 5 novembre alle 11, nel Teatro Studio Borgna, per la rassegna Roma Jazz Festival, viene proposto Kappuccetto Rosso nell’ambito di Fiabe Jazz, un format/spettacolo di teatro e musica prodotto dal Teatro Popolare d’Arte e ideato da Roberto Caccavo e Francesco Giorgi che trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia. Idea portante è il concetto di imprevisto che rende, nel bene e nel male, più̀ avventuroso il viaggio: esattamente come quando si è a bordo di una mongolfiera in balia delle correnti d’aria, noi possiamo solo decollare o atterrare, la direzione la decidono il vento, il fato e l’imprevisto. Biglietti online su https://www.auditorium.com/it/ticket-one.

Tra le iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dedicate ai bambini e alle famiglie, si segnala che al Planetario di Roma sono in programma gli spettacoli: Vita da stella – con il Dottor Stellarium ( 1° novembre alle 12 e 5 novembre alle 18); Girotondo tra i Pianeti ( 4 novembre alle 12); Accadde tra le stelle – con il Dottor Stellarium ( 5 novembre alle 12). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Tra gli eventi delle Biblioteche di Roma dedicati ai bambini e ai ragazzi nel segno della lettura e delle attività culturali, il 6 novembre alle 17, la Biblioteca Casa dei Bimbi ospita Trotterellando tra le storie, letture, filastrocche, albi illustrati e tanto altro per bambine e bambini da 1 a 3 anni. Prenotazione obbligatoria: 06.45460381 – ill.casabimbi@bibliotechediroma.it.

Il 7 novembre dalle 17 alle 18 alla Biblioteca Goffredo Mameli in programma un nuovo appuntamento di Ti leggo una storia, letture a bassa voce per i bimbi da 0 a 3 anni. Info e prenotazione: 06.45460541 – ill.goffredomameli@bibliotechediroma.it.

Proseguono infine, in alcune biblioteche, per bambine e bambini dagli 8 anni in su, i laboratori didattici-educativi Giocare per imparare in collaborazione con Città del Sole. Fantasia, immaginazione, partecipazione, collaborazione e divertimento sono le parole chiave che caratterizzano le attività proposte, articolate in pomeriggi di giochi di società, laboratori di disegno naturalistico, divulgazione scientifica e di fumetti. Appuntamento il 2 novembre alle 17 alla Biblioteca Rugantino e il 7 novembre , alla stessa ora, alla Biblioteca Casa del Parco. Prenotazione obbligatoria inviando una mail o telefonando a ciascuna biblioteca.

ARTE

Presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo, per Lotto TBQ, il progetto di ricerca teatrale realizzato da E.D.A. in Ati con il Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita|Spellbound, apre al pubblico il 1° novembre la mostra fotografica di Irene Tomio This is a Male Nipple. Am I Censored Enough?, un progetto sulla rappresentazione del corpo femminile, sugli stereotipi e le discriminazioni che condizionano la libertà di espressione delle donne in tutti gli ambiti della società e in particolare sui social. Tomio fa l’esercizio di eludere l’algoritmo e il risultato è una serie di scatti che con ironia e deliberata provocazione vogliono affermare il diritto a esprimere la propria identità liberamente, sottolineando il ridicolo paradosso dell’algoritmo censore e le policy discriminatorie dei social network. Ingresso gratuito negli orari di apertura del teatro (martedì-venerdì 10-19; sabato 10-20.30; domenica 10-17.30).

Fino al 29 dicembre l’artista Ilaria Paccini, con il supporto scientifico e la collaborazione di Life ASAP-Ispra e del Museo del Fiume, propone Roma Speciale – Alieni in movimento a Roma Capitale, un progetto di valorizzazione dei luoghi della città non solo attraverso il fattore umano ma anche dal punto di vista delle altre specie in movimento. Una percezione altra della città, “aliena” appunto, che racconti le nuove esigenze dell’ambiente che ci circonda. Focus del progetto è la realizzazione di 15 opere di street art in altrettanti rioni, raffiguranti 15 specie (animali e piante) alloctone o IAS (Invasive Alien Species) eseguite ognuna su 6 metri quadri di alluminio (materiale sostenibile e artisticamente innovativo) in modo da documentare il punto di vista delle specie cosiddette aliene. In ogni opera verrà introdotto anche il ritratto fotografico del pubblico presente, il quale avrà modo di interagire con il dipinto. Ogni venerdì, fino a fine manifestazione, l’opera terminata farà da sfondo all’intervento scientifico di un esperto Ispra (progetto Life-ASAP sulla salvaguardia della biodiversità) e si avvale della collaborazione di Lucilla Carnevali (Ispra), della prof.ssa Loredana Bruno e di Umberto Pessolano, Direttore del Museo del Fiume di Nazzano. Il prossimo appuntamento pubblico è in programma il 3 novembre dalle 15 alle 16 al Campo Boario (ex Mattatoio di Testaccio), a conclusione della prima opera iniziata lo scorso 30 ottobre e dedicata alla Rana Toro; nel corso dell’evento sarà possibile anche assistere alla performance di live painting Body to art di Monica Argentino. I lavori per la realizzazione della seconda opera prenderanno il via il 6 novembre in piazza Farnese ( fino al 10 novembre ). Accesso libero.

Al MACRO sono attualmente in corso e visitabili le mostre: “… E Prini”, la più ampia esposizione mai realizzata su Emilio Prini (Stresa, 1943 – Roma, 2016) con oltre 250 opere esposte che ricostruiscono la produzione dell’artista dal 1966 al 2016 (visitabile fino al 31 marzo 2024); Hear Alvin Here in cui il musicista e compositore statunitense Alvin Curran (Providence, Rhode Island, 1938) ripercorre oltre cinquanta anni della sua ricerca musicale e delle sue svariate collaborazioni, raccontando anche il rapporto con la città di Roma, in cui vive e lavora dal 1965 (visitabile fino al 17 marzo 2024 ); Barrikadenwetter. Atti visivi dell’insurrezione, a cura di Arsenale Institute di Venezia, che esplora il concetto e l’iconografia della barricata dalle sue origini tardo-rinascimentali fino ai giorni nostri, attraversandone le connessioni storiche con le radici dell’avanguardia del XX secolo; l’installazione Autonomiart Epoverarchizo Omemphisuperst Udioperaismo, a cura dello studio olandese di graphic design Experimental Jetset, che tra i suoi temi di ricerca indaga il rapporto tra segno e città, analizzando il “design radicale” e i rapporti intercorsi tra avanguardie e sinistra italiana tra gli anni Sessanta e Settanta; in Profondità di campo, l’architetto-artista russo Alexander Brodsky trasforma lo spazio espositivo in un paesaggio che riflette gli ambienti immaginifici che caratterizzano le sue architetture di carta (queste tre mostre sono ospitate fino al 18 febbraio 2024 ).

Sono state prorogate e proseguono fino al 14 gennaio le due mostre Vicolo della Penitenza 11/A curata da Janice Guy e The Bidet and the Jar del duo artistico franco-britannico composto da Daniel Dewar e Grégory Gicquel.

Tutte le esposizioni sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

A Palazzo Esposizioni Roma, fino al 28 aprile 2024 , è ospitata la mostra L’Avventura della Moneta, ideata da Paco Lanciano e Giovanni Carrada per la Banca d’Italia. Un viaggio nel tempo alla scoperta della storia della moneta e della finanza, dall’antica Mesopotamia al Novecento, scorgendo fili che ci legano al passato e ci proiettano nel futuro: dalla moneta coniata alle transazioni digitali e ai moderni sistemi di pagamento. Per le scuole la visita è gratuita ma è necessaria la prenotazione. Per il pubblico è consigliata la prenotazione.

Fino al 28 gennaio 2024 sono invece visitabili le due mostre: Don McCullin a Roma, la retrospettiva a cura di Simon Baker, dedicata al celebre fotografo britannico Don McCullin, che presenta in maniera esaustiva le diverse fasi del suo lavoro, sino alle fotografie più recenti; e ancora la mostra Boris Mikhailov: Ukrainian Diary dedicata, invece, all’artista ucraino Boris Mikhailov (nato nel 1938 a Kharkiv), considerato uno dei più influenti artisti contemporanei dell’Europa dell’Est. Da oltre 50 anni sviluppa un corpus di lavori fotografici sperimentali che esplorano temi sociali e politici, come i tumultuosi cambiamenti che hanno accompagnato il crollo dell’Unione Sovietica. Tutte le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica ore 10-20, ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su https://www.coopculture.it.

Fino al 19 novembre al Mattatoio, il Padiglione 9b ospita la mostra Talent Prize 2023, a cura di Fabrizia Carabelli ed Elena Pagnotta, dedicata al premio internazionale di arti visive ideato da Guido Talarico, organizzato dalla rivista Inside Art e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale. L’esposizione avvia le celebrazioni per il ventennale di Inside Art che si svolgeranno per tutto il 2024. Per questa significativa ricorrenza, il maestro Emilio Isgrò ha realizzato un’opera che è esposta insieme alle opere dei vincitori del concorso: primo premio all’installazione Come funghi di Giulio Bensasson (Roma 1990), al secondo posto ex aequo Vaste Programme con l’opera Calentamiento e Yuxiang Wang con Vacava, mentre in terza posizione c’è Tommaso Spazzini Villa con Autoritratti [Odissea]. In mostra anche gli altri finalisti: Itamar Gov con Il Mausoleo dei Cedri Rifiutati, Axel Gouala con Falaise, Gianluca Brando con Quiete, Marco Rossetti con Slander, Camilla Alberti con Bizarre Remains. Remain 1 e Daniele Di Girolamo con Beautiful things fading away (conversation).

Nel Padiglione 9a prosegue, sempre fino al 19 novembre , la mostra Fotografia. Olivia Arthur, Antonio Biasiucci, Max Pinckers, Alfred Seiland per Roma, a cura di Francesco Zizola. L’esposizione è l’atto di restituzione al pubblico di un progetto di residenze a Roma per fotografi di fama internazionale, le cui origini risalgono alla “Commissione Roma”, l’iniziativa avviata nel 2003 nell’ambito di Fotografia Festival internazionale di Roma. Per l’edizione di quest’anno, sono stati invitati quattro autori noti nel mondo della produzione artistica e fotografica internazionale – Olivia Arthur, Antonio Biasiucci, Max Pinckers e Alfred Seiland – che si sono misurati con condizioni del tutto eccezionali, quelle create dalla pandemia di Covid-19. Entrambe le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica ore 11-20; ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che il 5 novembre , prima domenica del mese, torna l’ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (ore 9.30-16, ultimo ingresso alle 15), i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana ore 9-16.30, ultimo ingresso un’ora prima) e l’Area Sacra di Largo Argentina (ingresso da via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, ore 9.30-16, ultimo ingresso alle 15). Nei Musei civici saranno visitabili gratuitamente sia le collezioni permanenti sia le mostre temporanee, a eccezione della mostra Helmut Newton. Legacy ospitata nel Museo dell’Ara Pacis e della visita in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience (ore 10-16, ingresso ogni 15 minuti, l’ultimo alle 14.50) alla quale si potrà partecipare con biglietto a tariffazione ordinaria (per i possessori della MIC Card è consentito l’ingresso con biglietto ridotto).

A Villa Torlonia torna l’apertura straordinaria della Torre Moresca. I gruppi con la propria guida potranno accedervi ogni venerdì, a partire dal 3 novembre , con prenotazione obbligatoria allo 060608. I singoli visitatori potranno invece accedervi ogni sabato (a partire dal 4 novembre ) dalle 10 alle 16 con ultimo ingresso alle 15.15. Si potrà visitare i due piani dell’imponente costruzione, scoprire le sue suggestive vetrate colorate e gli stucchi policromi e la sala da pranzo, caratterizzata da ampie finestre con intelaiature in ghisa e vetri colorati e da pareti riccamente decorate. Visitabile con il biglietto d’ingresso alla Serra Moresca che i singoli potranno acquistare sul posto con prenotazione facoltativa al call center 060608, max 20 visitatori per turno; la visita non è idonea per persone con difficoltà motoria grave.

In settimana proseguono gli appuntamenti proposti da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti, per conoscere attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città. A partire dalla rassegna aMICi, il ciclo di visite guidate gratuite riservate ai possessori della MIC Card, che il 2 novembre alle 18, al Museo di Roma in Trastevere, nell’ambito della mostra in corso Philippe Halsman. Lampo di genio, propone la visita Gli anni del divismo. Le grandi star di fronte all’obiettivo, guidata dalla curatrice della mostra, Alessandra Mauro, insieme con Roberta Perfetti e Silvia Telmon. Per il ciclo Archeologia in Comune, invece, il 5 novembre alle 11, a cura di Simonetta Serra, si terrà una visita con traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS alla Porta Appia – Porta San Sebastiano e Museo delle Mura. La visita comprende una suggestiva passeggiata sul tratto di camminamento che si dirige verso via Cristoforo Colombo. Dalla terrazza, che sovrasta una delle due torri, si può godere di una magnifica vista. Il 6 novembre alle 11, nel corso della passeggiata Trekking urbano da Porta Nomentana a Porta Tiburtina si potranno scoprire settori poco conosciuti del circuito difensivo della Roma imperiale, tra cui i grandi e i piccoli monumenti preesistenti indagando anche il rapporto tra le Mura e la città contemporanea. L’itinerario non presenta dislivelli e si snoda per 3 km circa (appuntamento in viale del Policlinico, incrocio con via XX settembre).

Si segnala inoltre che il 7 novembre alle 15.30, ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, per il ciclo di conferenze I Martedì da Traiano si terrà l’incontro L’Augusto di Bruxelles ovvero l’Augusto di Nepi: un caso esemplare di collaborazione internazionale per la tutela del patrimonio culturale a cura di Stefano Francocci.

Al Planetario di Roma, in settimana, prosegue invece la programmazione ordinaria con diversi spettacoli astronomici. Per il pubblico adulto: il nuovo spettacolo Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager ( 4 novembre alle 11 e alle 18; 5 novembre alle 17); e poi ancora La Notte Stellata ( 4 novembre alle 17); Ritorno alle Stelle ( 1° novembre alle 11, alle 17 e alle 18; 2, 3 e 7 novembre alle 17 e alle 18; 4 novembre alle 16, 5 novembre alle 11 e alle 16); Space Opera ( 1° novembre alle 10 e alle 16, 2, 3 e 7 novembre alle 16, 4 e 5 novembre alle 10). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.