Ariccia, “Un sorriso in famiglia” per aiutare i meno fortunati

L’assessore ai Servizi Sociali, Loredana Mariani, informa che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico denominato “Un sorriso in famiglia”.

Il progetto è atto all’attribuzione di aiuti economici, una tantum, provenienti dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale e finalizzati a fronteggiare gli aumenti dei costi dei beni di prima necessità e delle utenze domestiche.

Il contributo è in favore dei nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Ariccia, in situazione di grave disagio sociale ed economico ed è riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti descritti del suddetto avviso e nel modulo di domanda, presenti sul sito del Comune di Ariccia.

“Un sorriso in famiglia”, presentato dal Settore Sociale dell’Ufficio Strategico per il Polo dell’Inclusione sociale e Lavorativa del Comune di Ariccia, ha stanziato, per l’anno 2023, l’importo complessivo di Euro 50.000,00 da erogare, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 185 del 16/10/2023 e riportati all’articolo 3 dell’Avviso.

“Questo progetto, è un sorriso che il Comune di Ariccia intende regalare a coloro che sono meno fortunati, a quelli che hanno difficoltà economiche e che, anche in prossimità delle feste natalizie, potranno fare qualcosa di più grazie all’aiuto dell’Amministrazione. Quindi, è un ausilio che diamo volentieri ai più bisognosi” – ha dichiarato l’Assessore Loredana Mariani – “Ringrazio la Fondazione per questa generosa donazione che ha fatto al Comune, tramite il mio assessorato”.