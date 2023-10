Brutto incidente sul lavoro nella zona industriale di Anagni, in provincia di Frosinone, oggi, 31 ottobre 2023: un giovane operaio, di circa 30 anni, è stato elitrasportato a Roma.

Anagni, incidente sul lavoro: elitrasportato giovane operaio a Roma

Stando ad una prima ricostruzione riportata da Il Messaggero, un giovane operaio è rimasto vittima di un incidente in uno stabilimento di Anagni. L’uomo si trovava all’interno di un laboratorio quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe verificata una fuga di acetilene.

L’operaio è stato elitrasportato a Roma per tutti gli accertamenti del caso. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda: indagini in corso sulla dinamica dell’incidente.

Foto di repertorio

