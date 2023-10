Gli agenti del commissariato Tuscolano hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti nei confronti dei genitori ed anche del resto di estorsione nei confronti del padre.

Roma, all’origine delle violenze vi erano i problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti e alle continue richieste di ingenti somme di denaro dell’uomo

Numerose le denunce fatte dai genitori con intervento delle Forze dell’Ordine a causa degli impulsi violenti ed aggressivi del 37enne che si era rifiutato di entrare in una comunità di recupero e che aveva portato il padre ad andare via dall’abitazione e lasciare la stessa al figlio per evitare di essere aggredito.

L’uomo, infatti, non esitava a compiere atti di violenza e continue vessazioni psicologiche nei confronti sia dei familiari che dei condomini.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Foto di repertorio