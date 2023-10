OSPEDALE DEI CASTELLI, BUONE PRATICHE NEL LAZIO: AVVIATA LA SOMMINISTRAZIONE DI UN FARMACO INNOVATIVO CHE COMBATTE LA DERMATITE ATOPICA NEI BAMBINI

Un passo importante è stato appena compiuto per i bambini e adolescenti colpiti da dermatite atopica.

Presso l’Ambulatorio di Pediatria allergologica dell’Ospedale dei Castelli è stata avviata la prescrizione e la somministrazione del Dupilumab, unico farmaco biologico inibitore delle interleuchine 4 e 13, citochine chiave nella infiammazione di Tipo 2.

L’Ambulatorio di Pediatria allergologica è tra i pochissimi centri del Lazio ad utilizzare tale farmaco e al momento l’unico centro pediatrico all’interno della Asl Roma 6 a erogare questo nuovo servizio.

Tale farmaco è stato utilizzato con successo in pazienti bambini e adolescenti con dermatite atopica severa eleggibili alla terapia sistemica ed in pazienti adolescenti con asma grave. Oggi l’immunopatogenesi della dermatite atopica è stata delineata meglio e ciò fornisce bersagli biologici più specifici per la terapia. L’obiettivo è quello di migliorarne l’efficacia e di ridurre al minimo gli effetti avversi.