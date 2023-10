Riportiamo di seguito l’avviso divulgato da Velletri Servizi sulla “Rottamazione Quarter”.

Prorogati i termini per l’adesione alla definizione agevolata “Rottamazione Quater”.

“Ritengo necessaria la proroga della presentazione della domanda per favorire i cittadini”. – ha dichiarato il sindaco Ascanio Cascella durante la seduta del Consiglio Comunale nella quale c’è stata l’approvazione della suddetta proroga.

In merito la Velletri Servizi Spa informa che, vista la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 27.07.2023, e considerata la delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 16.10.2023 con la quale è stata prorogata la rottamazione delle ingiunzioni fiscali emesse entro il 30 giugno 2022 e degli accertamenti divenuti esecutivi al 30 giugno 2022, i cittadini interessati ad aderire alla definizione agevolata Rottamazione Quater potranno presentare il modello contenente l’istanza di adesione tramite posta certificata o direttamente all’Ufficio Coattivo della Velletri Servizi Spa sito in Corso della Repubblica 241 entro e non oltre la data del 17 novembre 2023.

