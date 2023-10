Nelle periferie romane il 40% di bambini non si nutre correttamente

Minori: dossier Medicina Solidale e Fonte Ismaele, “40% bambini in periferia romana non si nutre correttamente, il 15% non accede agli asili nido”

Il 40% dei bambini che vivono nelle periferie della Capitale non accedono ad un consumo corretto di alimenti base come frutta, verdura, latte, uova, pesce e carne a causa delle condizioni economiche delle loro famiglie. E’ questo uno dei dati del dossier realizzato dalle associazioni Medicina Solidale e Fonte di Ismaele su un campione di 3200 minori incontrati ed assistiti negli ambulatori di strada e di Tor Bella Monaca, Tuscolano e Giardinetti-Tor Vergata dal marzo 2022 a ottobre 2023.

Quest’anno il dossier ha come titolo “I piccoli invisibili”.

Attraverso l’incontro con 800 nuclei familiari che si sono presentati agli sportelli delle due associazioni, il dossier offre una fotografia preoccupante sulle condizioni di vita dei bambini, che sopravvivono letteralmente nei quartieri periferici della Capitale.

Il 50% degli accessi con la scusa del controllo di salute ha poi chiesto di potere accedere alla distribuzione dei viveri

Su 3200 minori, ben 806 sono bambini immigrati soprattutto dalla Nigeria e dalla Romania. L’età del campione va dagli 0 ai 18 anni. Sono state erogate nel periodo preso in esame oltre 2712 visite pediatriche gratuite e 2800 visite nutrizionali.

Il quadro che ne esce non è confortante: il 15% dei bambini (0-3 anni) non accede all’asilo nido; Il 70% dei bambini ha un’alimentazione prevalentemente composta da cibi grassi saturi; Il 30% dei bambini sono a rischio di sviluppare sovrappeso e obesità.

Al quadro relativo alla salute dei più piccoli occorre aggiungere anche la fotografia del nucleo familiare da cui provengono: Il 55% dei padri ha una scolarità limitata alle scuole elementari; Il 45% delle madri ha una scolarità limitata alle scuole elementari; Il 90% delle madri risulta essere disoccupata.

“Da questi dati sintetici – spiega Lucia Ercoli, coordinatrice sanitaria di Medicina Solidale e Fonte di Ismaele – si comprende benissimo che la situazione presente anche in prospettiva dei minori che vivono nelle periferie non è assolutamente rosea. Non solo per il contesto socio-economico in cui vivono, ma soprattutto per la loro salute, oggi di bambini, e domani di adulti”.

“In questi ultimi due anni – aggiunge – stiamo registrando sempre di più nuove richieste di aiuto per il sostegno alimentare delle famiglie mono-reddito e riscontriamo in maniera diffusa l’utilizzo per l’alimentazione quotidiana di cibo spazzatura a basso costo”.

“I bambini – continua – dovrebbero essere tutelati maggiormente per aiutarli, soprattutto nelle periferie, a pensare e a credere ad un futuro diverso lontano dall’emarginazione, dalla povertà economica e educativa”.

“Si parla tanto di Tor Bella Monaca – conclude Ercoli – e del fatto che tanti minori abbandonano la scuola e sono a rischio di devianza, ma se non troveremo insieme una soluzione per dare loro una risposta vera e diversa avremmo perso questa battaglia in partenza.”

Foto di repertorio