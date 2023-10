Arredare il salotto, i consigli da tenere a mente

Il salotto è uno degli ambienti maggiormente vissuti della casa, quello all’interno del quale si svolge buona parte della vita quotidiana oltre che la zona deputata ad accogliere eventuali ospiti; per tutte queste ragioni, quando si è in fase di arredamento di casa, si tende a conferire a questo ambiente un’attenzione maggiore cercando di renderlo il più possibile confortevole.

E in fase di arredo ci si può sbizzarrire letteralmente valutando tra soluzioni di design, più o meno funzionali, maggiormente attente all’estetica, che diano priorità alla comodità, che siano classiche, moderne o di qualsiasi altro stile. Vediamo insieme alcuni suggerimenti da tenere a mente quando si procede all’arredo del proprio salotto.

1.Scegliere un arredamento in linea con il proprio stile

Il soggiorno è l’ambiente in cui ci si rilassa e si trascorrono momenti piacevoli, quindi è importante che sia arredato in modo che rispecchi la propria personalità e faccia sentire a proprio agio il proprietario di casa, prima ancora che gli ospiti. Se tutta casa è arredata con uno stile classico, scegliere mobili in legno massello con linee eleganti e raffinate per mantenere la continuità può essere una mossa intelligente; se invece si preferisce un arredamento moderno, si potrebbe optare per mobili in materiali come vetro, metallo o plastica. Di base sul mercato ci sono molti stili di arredamento tra cui scegliere, ci si può sbizzarrire visitando negozi di arredamento, consultando riviste e siti web di settore e consultando foto di case arredate in diversi stili.

2. Non sottovalutare l’illuminazione

L’illuminazione è un aspetto fondamentale. In ogni ambiente, in modo particolare in un salotto. Importante è scegliere una combinazione di luci soffuse e di luci dirette così da poter regolare l’intensità della luce a seconda delle proprie esigenze. Orientare le luci in modo corretto e scegliere la giusta tipologia può essere utile non solo per illuminare la stanza e renderla confortevole, ma anche per creare un’atmosfera particolare ed esaltare i dettagli oltre che le caratteristiche di una stanza. Inoltre la giusta illuminazione contribuisce ad aumentare il livello di sicurezza in casa. La luce può essere calda o fredda, tenue o più decisa: tante soluzioni per creare il giusto risultato estetico.

3. Scegliere i giusti complementi di arredo

Non soltanto elementi di arredo strutturali e imponenti come mensole, librerie, armadi ecc… ma anche i giusti complementi di arredo per dare vita ad un salotto dotato di ogni comfort. Qualche esempio? Il divano è il protagonista del soggiorno; deve essere di dimensioni adeguate alla stanza e in un materiale che sia di proprio gradimento. Fondamentale aggiungere cuscini e coperte per rendere l’ambiente più accogliente. Altro elemento imprescindibile è il tavolino salotto, un complemento d’arredo versatile che può essere utile per appoggiare la tazza di caffè, il piatto se si vuole mangiare in salotto, ma anche per lavorare o per giocare.

4. Non dimenticarsi delle piante

Le piante sono un elemento fondamentale per arredare un soggiorno e aggiungono un tocco di colore, freschezza e vitalità alla stanza, rendendola più accogliente e confortevole. Ce ne sono poi di meravigliose in grado di valorizzare e arredare un soggiorno, oltre a garantire vantaggi come la purificazione dell’aria rendendola più sana e pulita. Le piante contribuiscono a rilassare creando una sorta di atmosfera zen, con effetto calmante. Per chi non ha il pollice verde ci sono comunque soluzioni ideali come ad esempio nel caso delle piante finte, che hanno il loro effetto estetico e non richiedono cura.

5. Attenzione alla scelta dei colori

I colori sono tutto a livello di arredamento, non soltanto nelle parti strutturali come ad esempio le pareti, ma anche nei piccoli dettagli o nei complementi di arredo. Con un po’ di attenzione e creatività è possibile scegliere i colori giusti per arredare il soggiorno in modo accogliente e confortevole. I colori possono influenzare l’atmosfera della stanza, creando un ambiente accogliente e confortevole o un ambiente più energico e stimolante, di base si deve sempre partire dallo stile del soggiorno: se è moderno si potrebbero scegliere colori neutri o colori vivaci; viceversa nel caso di soggiorno classico si può andare su colori più tradizionali. Si deve sempre pensare alla funzione del soggiorno: se è utilizzato per rilassarsi, si possono scegliere colori rilassanti, come il blu o il verde. Se il soggiorno è utilizzato per ricevere ospiti, meglio optare per colori più energici, come il rosso o l’arancione.

Fare da soli o affidarsi a professionisti della casa?

In sostanza quando ci si appresta ad arredare il soggiorno della propria abitazione è bene tenere a mente tutti questi aspetti scegliendo sempre in base ai propri gusti e cercando di mantenere una linea comune per creare uno stile coerente. Quando si inizia ad arredare è bene ricordare che si può scegliere se farlo da soli o affidandosi a professionisti del settore: fare tutto in modo autonomo implica di avere a disposizione il giusto tempo da dedicare, oltre che gusto, intuizione e stile. Viceversa nel caso in cui non si ha tempo o non ci si sente all’altezza è consigliabile affidarsi a professionisti della casa, da arredatori ad interior designer passando per architetti o ingegneri. La scelta è dettata ovviamente anche dal budget che si ha a disposizione, visto che affidarsi a professionisti può avere un costo anche non indifferente.

Arredamento low cost o di qualità

Quale che sia la scelta è importante arredare il proprio soggiorno in modo efficace tenendo conto dell’aspetto estetico oltre che di quello funzionale: con un po’ di attenzione e con un minimo di impegno sarà possibile arredare il proprio salotto soggiorno in modo accogliente, confortevole e personale facendo tutto da soli o, come abbiamo visto, affidandosi a professionisti specializzati nel settore dell’arredamento.

Sempre dal punto di vista del budget da ricordare che oggi è possibile avere disposizione una scelta ampia con arredi per tutte le tasche: da quelli low cost, quindi a buon mercato, passando per arredamenti di qualità molto più elevata, magari realizzati con metodi artigianali o su misura, come accadere per l’arredamento made in Italy tanto apprezzato in tutto il mondo.

Foto di repertorio