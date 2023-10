Nel corso della mattina, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa nelle aree a maggiore incidenza criminale e dell’occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica, mirati controlli sono stati svolti anche con l’ausilio di personale tecnico della società di distribuzione Areti S.p.a.

Roma, controlli a Tor Bella Monaca: scoperti degli allacci abusivi, denunciate tre persone. L’intervento dei Carabinieri

Nel corso dell’attività, si è proceduto al controllo e al censimento degli occupanti di 30 appartamenti di proprietà del comune di Roma e destinati ad edilizia popolare.

L’esito del controllo ha portato alla denuncia di tre persone italiane, domiciliate in tre appartamenti diversi di via dell’Archeologia, che sono gravemente indiziati del reato di furto di energia elettrica, poiché sono stati riscontrati allacci abusivi diretti alla rete elettrica pubblica che sono stati rimossi.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

