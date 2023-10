Inail, bando di concorso per addetti al servizio tecnico-sanitario

Procedura di reclutamento, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 38 unità di personale con profilo professionale di Addetto specializzato ai servizi tecnico-sanitari (tecnico ortopedico), livello C3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica e la costruzione di impianti.

Addetto specializzato ai servizi tecnico-sanitari (tecnico ortopedico), livello C3

E’ indetta una procedura di reclutamento, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 38 posti presso la Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione, le cui sedi di servizio sono di seguito riportate: • Centro protesi di Vigorso di Budrio (BO)

• Filiale di Roma del Centro protesi di Vigorso di Budrio

• Filiale di Lamezia Terme (CZ) del Centro protesi di Vigorso di Budrio

• Punto di assistenza di Torino

• Punto di assistenza di Milano

• Punto di assistenza di Venezia

• Punto di assistenza di Napoli

• Punto di assistenza di Bari

• Punto di assistenza di Palermo Termine e modalità di presentazione della domanda La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro il termine di 30 giorni decorrenti dal 27 ottobre 2023. I candidati devono inviare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet www.inpa.gov.it, previa registrazione sullo stesso Portale.

Emesso Da:D.C. Risorse Umane

Info Concorso: dcrisorseumane@postacert.inail.it

Data Inizio:27/10/2023

Data Fine:25/11/2023

