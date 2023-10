Neonata di 3 mesi uccisa da un colpo di fucile

Dalla Francia arriva notizia che una bambina di tre mesi è morta per una ferita da arma da fuoco a Fontainebleau, vicino a Parigi. Lo ha annunciato giovedì la polizia. Come ha riferito l’emittente France Info, citando gli investigatori, mercoledì sera il padre ha portato la piccola in ospedale con una ferita da arma da fuoco al petto, dove è poi morta. L’uomo ha detto di aver scoperto sua figlia ferita quando è tornato a casa.

Sua moglie non era a casa. La polizia ha preso in custodia il 54enne. Gli investigatori hanno trovato la donna quella notte in un paese vicino a un centro di equitazione con due ferite da arma da fuoco al petto. È stata portata in una clinica gravemente ferita.

Nell’abitazione della coppia è stato sequestrato un fucile. La polizia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, deve ancora stabilire cosa sia successo esattamente.