Torvajanica, droga in un seminterrato: finisce nei guai un 47enne

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un cittadino albanese di 47 anni, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ecco tutti i dettagli

Più nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione di Torvajanica, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla repressione dei reati in materia degli stupefacenti e della criminalità diffusa, nel transitare tra viale Francia e via Marsiglia, hanno notato un cittadino straniero a loro noto alla guida di un’autovettura. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i militari hanno deciso di fermare il 47enne, che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina. Perquisita anche l’abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato altri 10 grammi della medesima sostanza e 1.570 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

L’indagato, su disposizione della Procura di Velletri, è stato condotto presso il proprio domicilio in attesa della convalida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.