Ciampino. Rischia di provocare un incidente e di essere investito dagli automobilisti: la Polizia di Stato mette in salvo un cane che vagava su Via Appia e lo restituisce al padrone.

I fatti

Avevano finito il turno di lavoro e stavano rientrando negli uffici della Polizia di Stato gli agenti della Polaria di Ciampino che, nel primo pomeriggio di ieri, hanno salvato un dogo argentino. L’animale, fuggito dal giardino di casa del suo proprietario, vagava al centro della carreggiata in Via Appia Nuova, all’altezza di Via degli Armenti, rischiando di provocare un incidente automobilistico e di essere investito.

Nonostante l’intenso traffico veicolare, i poliziotti sono riusciti ad avvicinare il cane, a farlo salire in macchina e a portarlo in salvo. Rintracciato il padrone che era in forte stato d’ansia e stava cercando il suo amico a 4 zampe nei dintorni di casa, glielo hanno riconsegnato affidandolo alle sue amorevoli cure.