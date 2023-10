Stamattina, a Roma c’è stato un falso allarme bomba. Già nei giorni scorsi si erano susseguite situazioni riportanti simili notizie, anche se poi in qualche caso si sono rivelate non propriamente veritiere. Anche quella di stamattina era dello stesso tenore. Probabilmente, l’alta tensione provocata da una delle due guerre in atto, sta provocando più di qualche timore nei cittadini italiani, e qualcuno se ne approfitta per diffondere il panico. Per quanto riguarda l’episodio avvenuto poco fa, in pieno centro nella Capitale, ecco cosa è successo:

Roma, presunto allarme bomba al Parco Archeologico del Colosseo di oggi: ecco cosa è successo stamattina, 28 ottobre 2023

In riferimento al presunto allarme bomba di stamattina pubblicato anche da alcuni organi di informazione a seguito del ritrovamento di uno zaino incustodito in piazza del Colosseo, il ParCo desidera rassicurare il pubblico e rende noto che si trattava di una borsa di un venditore abusivo contenente bottigliette d’acqua.

Il Colosseo è stato quindi riaperto e le visite sono riprese.

Il Parco archeologico del Colosseo, in collaborazione con le forze dell’ordine e i servizi di sicurezza, ribadisce il costante impegno nella protezione del sito e nella garanzia della sicurezza dei visitatori.

Foto di repertorio