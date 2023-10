I Carabinieri della Stazione di Fregene nel corso di normali controlli del territorio hanno denunciato a piede libero un uomo, italiano di 67 anni, gravemente indiziato del reato di ricettazione di beni culturali.

Nella circostanza, l’uomo alla guida di un furgoncino, è stato fermato dai militari nel corso di alcuni controlli alla circolazione stradale in viale Rospigliosi a Maccarese.

All’interno del mezzo, i militari nel corso dell’accertamento hanno rinvenuto 12 reperti di verosimile natura archeologica risalenti all’epoca romana, riposti in cassette e ben imballati, per cui l’uomo non ha saputo fornire spiegazioni plausibili del possesso e della provenienza.

Il materiale archeologico rinvenuto, costituito da anfore, vasi, cratere, oinochoe, brocche e alabastron in terracotta e bucchero, è stato sequestrato e custodito presso la Stazione dei Carabinieri di Fregene, in attesa degli accertamenti tecnici da parte della Soprintendenza Archeologica competente.

L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà, dovrà rispondere del reato di ricettazione di beni culturali.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.