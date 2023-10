Nel comune di Segni si è tenuta ieri l’assemblea pubblica, cui centro dell’attenzione è stato il prossimo lancio della raccolta differenziata porta a porta, fissato per lunedì 30 ottobre, in località Sacriporto (ex pantano).

I dettagli

L’evento ha visto la partecipazione del Sindaco del Comune di Segni, Silvano Moffa, il Vicesindaco, Chiara Pizzuti, l’Assessore all’Ambiente, Antonella Iannucci, i rappresentanti di Minerva Ambiente, tra cui l’Amministratore unico, Alessio Ciacci, e il Direttore, Massimiliano Massimi, nonché numerosi cittadini intervenuti per conoscere da vicino il nuovo servizio di raccolta differenziata.

Un’iniziativa che segna un passo avanti significativo verso una comunità più sostenibile. Fino ad oggi, infatti, la partecipazione durante la fase di consegna dei kit è stata eccezionalmente alta, con la distribuzione di circa 1000 nuovi kit alle utenze domestiche, coprendo la quasi totalità delle famiglie in pochissimi giorni, grazie al forte senso civico della comunità. Una sfida che ha trovato largo consenso anche durante l’assemblea e che ha permesso di fornire a tutti i partecipanti una comprensione approfondita del funzionamento del nuovo sistema di raccolta.

Durante l’assemblea, i cittadini residenti in località Sacriporto (ex Pantano) hanno avuto la possibilità di chiarire dubbi con gli esperti presenti, garantendo che il passaggio alla raccolta differenziata sia il più agevole possibile e possa garantire un significativo incremento nella raccolta differenziata.

Inoltre, la disponibilità del personale per il ritiro dei kit all’inizio della prossima settimana (lunedì e martedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, e il 1 novembre solo al mattino dalle 9:00 alle 13:00) sottolinea l’impegno di tutti a rendere questo passaggio il più semplice ed efficace possibile per la comunità.

Durante l’incontro, oltre al nuovo calendario di raccolta sono stati ricordati l’ottima funzionalità del nuovo Centro di raccolta in Via Carpinetana, il numero verde 800714090, nonché l’applicazione Junker utile per qualsiasi chiarimento sulla differenziazione di ogni scarto domestico.