La Sala Operativa dei vigili del fuoco del Comando di Roma, alle ore 15.30 circa di venerdì, ha inviato cinque squadre in Via Nicola Laurantoni per incendio di appartamento. Le squadre giunte nel quartiere di Monteverde, hanno prontamente tratto in salvo due ragazzi adolescenti, che sono stati poi assicurati al 118.

In seguito, hanno continuato con le operazioni di spegnimento dell’appartamento al 1° piano. Lo stesso è stato interdetto. Non risultano danni strutturali all’edificio.