Un cane è precipitato dal terzo piano di un palazzo in via Frattina, a Roma, colpendo una ragazza di 28 anni incinta: ecco cosa è successo oggi, 27 ottobre 2023, intorno alle 12:00.

Choc a Roma, cane cade da terzo piano in via Frattina e colpisce una donna incinta: 28enne in codice rosso. Indagini in corso

Stando ad una prima ricostruzione riportata da Il Messaggero, un cane Rottweiler è caduto dalla finestra di un terzo piano, colpendo una 28enne in dolce attesa che stava passeggiando.

La donna è stata portata immediatamente all’Umberto I, in codice rosso. Il cane, invece, è morto in strada. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio