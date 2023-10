Il risultato giunge il giorno dopo la pubblicazione della classifica THE per materie e conferma il consolidarsi dell’Ateneo nelle posizioni più alte dei ranking mondiali.

Classifica di Shanghai-GRAS: i risultati de La Sapienza di Roma

A un giorno dalla pubblicazione del World University Rankings by Subject 2024 da parte dell’agenzia Times Higher Education (THE), sono usciti oggi i risultati di un’altra prestigiosa classifica internazionale per materie, lo Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2023 (GRAS) elaborato dell’organizzazione indipendente Consultancy.

La classifica asiatica conferma il posizionamento della Sapienza tra le prime università italiane e tra gli atenei di eccellenza nel mondo.

In particolare l’Ateneo si posizione tra le prime 50 università a livello mondiale in 3 discipline: Fisica (12° posto), Ingegneria aerospaziale (15° posto) e Automation&Control (32° posto).

La Sapienza vanta poi 5 primati assoluti a livello nazionale in Fisica, Ingegneria aerospaziale, Matematica (nella fascia 51-75), Ingegneria delle Telecomunicazioni (nella fascia 76-100) ed Ecologia (nella fascia 101-150) e 2 primati in condivisione in Statistica e in Psicologia (nella fascia 101-150).

“È con grande soddisfazione che accogliamo i risultati di questa prestigiosa classifica internazionale, che segue le certificazioni attestate ieri dalla classifica del World University by Subject del THE– dichiara la rettrice Antonella Polimeni – L’impegno della nostra comunità scientifica raccoglie riconoscimenti di cui non possiamo che andare fieri.

Un risultato che acquista ancora più valore se lo analizziamo alla luce del fatto che Sapienza è un ateneo pubblico generalista, il più grande d’Europa, e la classifica comprende università di altri Paesi che dispongono di maggiori risorse, nonché atenei non generalisti“.

Nella classifica di Shanghai gli atenei vengono classificati in 55 materie tra scienze naturali, ingegneria, scienze della vita, scienze mediche e scienze sociali. Gras classifica più di 1.900 università su 5.000 in 104 paesi.

I criteri si basano su indicatori accademici oggettivi e comprendono i risultati della ricerca (Q1), l’impatto della ricerca (CNCI), collaborazione internazionale (IC), qualità della ricerca (Top) e premi accademici internazionali (Award).

La stessa organizzazione Shanghai Ranking Consultancy ha pubblicato il 15 agosto scorso l’edizione 2023 della classifica generale Academic Ranking of World Universities (Arwu) nella quale la Sapienza si è confermata per il secondo anno in vetta alla classifica, collocandosi come primo e unico ateneo italiano nella fascia 101-150.

