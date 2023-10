Acuto, auto finisce fuori strada: paura per un 37enne

Nella mattinata odierna, alle 10.15 circa di oggi, 27 ottobre 2023, a seguito chiamata del Nue, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Fiuggi sono intervenuti in via Anticolana 155 al km 14 altezza Viadotto Borano per un’auto finita fuori strada lungo la scarpata sottostante il viadotto.

Acuto, brutto incidente sulla via Anticolana: estratto un uomo di 37 anni da un’auto finita fuori strada. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Il 37enne alla guida dell’ auto è stato soccorso dai Vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre l’uomo con l’ ausilio della barella spinale affindandolo alle cure del 118 di Anagni per il trasporto presso il locale nosocomio di Alatri.

Presenti sul posto carabinieri per quanto di competenza.

