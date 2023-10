Domenica prossima si terrà una bella quanto simbolicamente importante passeggiata per la salute. Salute in tutti i sensi, perché parliamo anche di prevenzione. Come riportato dal sito del Comune di Valmontone, “Tutte le associazioni sono invitate a partecipare all’evento finalizzato alla sensibilizzazione per la prevenzione.

Valmontone, passeggiando per la prevenzione: passeggiata a fin di bene nel Centro Storico

L’appuntamento è previsto per domenica 22 ottobre 2023, alle 10,15, presso la scalinata delle vittime civili, per dare inizio alla passeggiata che si svolgerà per le vie del centro storico. Ogni partecipante è invitato a indossare un accessorio di colore rosa.

Vi aspettiamo numerosi!”

Il Sindaco (Veronica Bernabei)

La Consigliera Delegata alle Associazioni (Avv. Maria Eleonora Aiaci)

Fonte: Comune di Valmontone