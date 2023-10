Alimentazione monoproteica per Fido: perché sceglierla?

Le allergie e le intolleranze alimentari sono problematiche sempre attuali che si manifestano, non soltanto negli esseri umani, ma anche nei nostri amici a 4 zampe. Cosa fare in questi casi? Seguire un’alimentazione monoproteica rappresenta la miglior soluzione in tal senso, ma per quale motivo?

Una dieta monoproteica, come lascia intendere la parola stessa, si caratterizza di una sola proteina animale, ciò riduce al minimo il rischio di allergie ed intolleranze alimentari. I fastidi provocati da allergie ed intolleranze sono subito visibili, quali: prurito, problematiche gastrointestinali o respiratorie.

Se è vero che per gli esseri umani sia nettamente più semplice venire a conoscenza di questi problemi (basta sottoporsi ad un test allergologico), per i nostri amici a 4 zampe la situazione è più complessa. Per questo motivo è vivamente consigliato avvalersi di una dieta ad esclusione che consiste nell’eliminare una specifica proteina. Così facendo è possibile vedere gli effetti che sul lungo periodo si hanno sulla sua salute, in modo da poterla scagionare, oppure attribuirle la reazione allergica.

Puntare sul cibo monoproteico non è affatto una punizione per Fido, anzi: è particolarmente apprezzato anche dai cani più esigenti, o dagli stomaci maggiormente sensibili, grazie alla digeribilità delle crocchette. Ma non tutto il cibo monoproteico è di elevata qualità, bisogna dunque stare sempre attenti a ciò che Fido mangia, visto che ne vale della sua salute.

Per tutti i padroni che desiderano alimentare al meglio il proprio cane, Amusi si rivela il brand ideale. Le crocchette monoproteiche cane di Amusi sono formulate da esperti e veterinari nutrizionisti che hanno a cuore il benessere a 360° dei nostri amici a 4 zampe. I croccantini monoproteici Amusi sono preparati con ingredienti naturali di elevata qualità e non contengono al loro interno la farina di carne.

Sono preparati con un’unica fonte proteica di origine animale da scegliere tra pollo, maiale, agnello e aringa, le cui carni, 100% italiane, provengono da filiere tracciate e controllate. Il primo ingrediente di queste crocchette è sempre carne o pesce di qualità, non contengono cereali, o comunque una minima parte di cereali nobili come il riso integrale. Inoltre, grazie alla loro estrema digeribilità, si adattano perfettamente anche ai cani che presentano disturbi digestivi.

I croccantini Amusi sono formulati per compensare alle possibili carenze a cui va incontro Fido a seguito dall’esclusione di alimenti specifici. Oltre alle proteine, sono presenti vitamine, micronutrienti, minerali e tutti gli altri elementi fondamentali per il benessere di Fido.