Drammatico incidente su via Flaminia questa mattina, 19 ottobre 2023: un ragazzo è stato investito e trasportato in ospedale in codice rosso.

Roma, ragazzo di 21 anni investito su via Flaminia: è grave. Ecco una prima ricostruzione di quanto successo stamattina, 19 ottobre

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti riportata da Il Messaggero, un giovane di 21 anni è stato investito su via Flaminia, a Roma: l’incidente è avvenuto verso le 7:00 di questa mattina.

I veicoli coinvolti sarebbero due; entrambi i conducenti si sarebbero fermati a prestare soccorso.

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti, impegnati con i rilievi di rito.

Foto di repertorio