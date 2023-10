McDonald's apre a San Cesareo e cerca 60 nuovi dipendenti

McDonald’s apre un nuovo ristorante a San Cesareo e cerca 60 nuovi dipendenti da inserire nell’azienda.

Sono aperte le selezioni dei candidati che parteciperanno al McDonald’s Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano. La tappa a San Cesareo si terrà il 27 ottobre.

Il McDonald’s Job Tour è l’evento che porta McDonald’s nei luoghi in cui è prevista una nuova apertura o l’ampliamento dei team dei ristoranti esistenti, per selezionare il nuovo personale direttamente in città.

All’interno degli spazi del villaggio McDonald’s sarà possibile sostenere un colloquio e ottenere informazioni utili sull’azienda.

Come candidarsi

Entro il 22 ottobre, chi vorrà candidarsi per le posizioni aperte presso il nuovo McDonald’s di San Cesareo, potrà partecipare alla prima fase di selezione su McDonalds.it, basterà rispondere ad un questionario e inserire il proprio cv. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza.

I candidati che supereranno il test verranno convocati dall’azienda per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, dove accederanno a colloqui individuali. Per presentare domanda basta andare sul sito McDonalds.it.

Foto di repertorio