Manziana, investe due persone e non presta soccorso: arrestato

Il 10 ottobre 2023, i Carabinieri della Stazione di Manziana e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano hanno proceduto all’arresto di un 36enne italiano che, poco prima, alla guida della propria auto aveva travolto un motociclo con a bordo un uomo di 62 anni e la figlia di 38.

Avuta contezza di quanto accaduto i militari si sono immediatamente posti all’inseguimento dell’uomo che era fuggito senza prestare soccorso alle vittime del sinistro.

Bloccato a poca distanza dal luogo dell’evento, il 36enne è stato sottoposto agli accertamenti del caso che hanno dimostrato come fosse alla guida del veicolo sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Una delle vittime ha riportato lesioni gravi.

L’arrestato, gravemente indiziato del reato di lesioni stradali gravi, dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio