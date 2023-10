Attenzione ai messaggi fake che invitano a scaricare un’App utilizzando, impropriamente, il nome di IT-alert: l’obiettivo è acquisire in modo fraudolento i dati degli utenti. L’avvertimento è stato lanciato tramite post Facebook dalla stessa pagina di IT-alert: ecco cosa dice.

IT-alert, attenzione ai messaggi fake: non esiste nessuna App!

“Si stanno diffondendo in Rete e sui social dei messaggi fake che utilizzano impropriamente il nome di IT-alert per diffondere virus attraverso una App: l’obiettivo è acquisire in modo fraudolento dati e informazioni sensibili di chi la installa.

Il Dipartimento della Protezione Civile invita alla massima attenzione ricordando che l’unico sito ufficiale è www.it-alert.gov.it, che non esiste al momento alcuna App IT-alert e che qualsiasi applicazione ne riproponga la dicitura è sicuramente malevola e potenzialmente dannosa”, è quanto si legge tramite post social.

Foto di repertorio