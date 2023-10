AMA cerca apprendisti per raccolta e spazzamento dei rifiuti a Roma: domande entro il 16 ottobre

Selezione pubblica, per titoli per la formazione di una graduatoria per assunzioni di n. 100 apprendisti addetti alle attività di spazzamento con l’ausilio di veicoli, raccolta e tutela del territorio.

Profilo ricercato: apprendista addetto spazzamento e raccolta con l’ausilio di veicoli

Tipologia di contratto: Contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato a ottenere la qualifica di operaio addetto spazzamento e raccolta con l’ausilio di veicoli, con inquadramento contrattuale corrispondente al livello 2B del vigente CCNL dei Servizi Ambientali (Utilitalia)

La durata dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi e su turni diurni e notturni, collocati indifferentemente in ciascun giorno della settimana ricomprendendo, pertanto, la domenica.

Sede di lavoro: sedi aziendali dislocate su tutto il territorio di Roma.

La procedura di compilazione delle domande potrà essere effettuata unicamente per via telematica, a decorrere dal 02/10/2023 e fino alle ore 17:00 del 16/10/2023, tramite compilazione da effettuarsi, previa registrazione, a questo link: https://app.iolavoronelpubblico.it/bandi/ama_addettispazzamento/accedi.php Alla piattaforma denominata IoLavoroNelPubblico (di seguito “Piattaforma”) della Società Adecco Italia S.p.A. si potrà accedere tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o attraverso apposita procedura di registrazione.