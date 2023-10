Comune di Velletri, conferenza sui progetti PNRR

Incontro pubblico presso la sala Tersicore del palazzo comunale di Velletri, nel corso del quale l’Amministrazione Cascella ha illustrato ai cittadini e alla stampa i progetti del Pnrr (Piano Nazione Ripresa Resilienza), previsti per la città.

“Quando inizieranno i lavori dovremmo avere un senso comune di responsabilità, sia verso i progetti che verranno messi in atto, sia verso i disagi che i cantieri porteranno, in particolare nel centro storico. Il termine ultimo per il completamento e la rendicontazione è il 2026, ma tenteremo di essere ancora più rapidi, proprio per creare meno disagi possibili ai cittadini e per fruire subito dei benefici.” – ha dichiarato il sindaco Ascanio Cascella.

Durante la conferenza il primo cittadino e l’Assessore ai Lavori Pubblici Fausto Servadio hanno esposto ai presenti, con l’aiuto di slides, tutti i progetti di riqualificazione finanziati dal Pnrr, dei quali a breve inizieranno i lavori: a partire dal rifacimento di piazza Cairoli, ma anche gli altri progetti sulla riqualificazione del mercato coperto in via Metabo, le opere di miglioramento della qualità del decoro urbano del centro storico, comprese le migliorie a piazza Metabo e via Luigi Novelli, la realizzazione di un parcheggio modulare in via Madre Teresa di Calcutta, un nuovo asilo nido in zona 167, i percorsi meccanizzati di collegamento tra il parcheggio dell’ospedale e viale Bruno Buozzi, il progetto del parcheggio multipiano, le opere per il Giubileo 2025, la ristrutturazione del Mattatoio, la riqualificazione dell’area dell’Appia Nord, i percorsi di autonomia per persone con disabilità (ambito territoriale Velletri-Lariano) e la riqualificazione degli edifici a San Martino (ex stazione di posta). Inoltre, è stato annunciato che verrà creata la piscina comunale nella zona del Palabandinelli.

L’Assessore Servadio, dopo le spiegazioni ha aggiunto che l’obbiettivo e l’attività dell’Amministrazione è creare una città accogliente, per incentivare i turisti a venire a visitare Velletri. “Dobbiamo far crescere la città e quindi questa riqualificazione è fondamentale”. – ha dichiarato l’Assessore ai lavori Pubblici.

“L’incontro di oggi è stato produttivo e necessario per informare i cittadini sui principali progetti che metteremo in atto per la valorizzazione del territorio”. – ha dichiarato il sindaco – “Con questo sistema di finanziamenti può cambiare il modo di vivere nella nostra città, migliorando la qualità della vita e costruendo una Velletri più inclusiva e sostenibile”.

Durante la conferenza è stata annunciata anche la convenzione per la creazione di un parcheggio in via dei Volsci, nell’area ex amore, che sarà interessato da una linea urbana dedicata, una linea express, che ogni dieci minuti collegherà l’area con il centro storico e le zone nevralgiche. Non è mancato un passaggio del sindaco in ambito di Sicurezza e decoro urbano, che ha preannunciato importanti novità al riguardo.