A1, brutto incidente tra mezzi pesanti tra Frosinone e Ceprano: 15 km di code

Alle 13:15 circa sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli, è avvenuto un incidente all’altezza del km 641 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e quattro autovetture.

I dettagli

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su due corsie e si registrano 15 km di coda in direzione Napoli.

Agli utenti diretti verso Napoli consigliamo di uscire a Ferentino, percorrere la S.S. 6 Casilina e rientrare in autostrada a Pontecorvo.

La nota dei Vigili del Fuoco

Alle 13.30 circa personale Vigili del Fuoco del Comando di Frosinone e ‘ intervenuto al Km 641.900 A1 direzione sud , poco prima del casello di Ceprano per un incidente che ha coinvolto tre autovetture, un autocarro e una cisterna contenente ossigeno liquido. La risoluzione dell’intervento ha richiesto la chiusura del tratto autostradale interessato. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti ed il 118 al soccorso dei feriti tempestivamente trasportati al locale nosicomio di Frosinone. Sul posto Polizia Stradale per le operazioni di coordinamento della viabilita’.