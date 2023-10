Manifestazione per il diritto all'abitare indetto da ASIA-USB

Riportiamo di seguito il comunicato stampa di ASIA-USB relativo alla manifestazione del 19 ottobre per il diritto all’abitare.

Il comunicato

Manifestazione 19 ottobre, ASIA- USB: in marcia verso il Diritto all’Abitare, partenza ore 17 da Piazzale Aldo Moro

Per la stessa giornata del 19 sono previste manifestazioni e iniziative in molte città italiane. Appello a tutti i nostri iscritti, attivisti, solidali, per una grande mobilitazione in difesa della Casa e del Reddito, contro la rendita e la speculazione che impoverisce tutti.

Asia-Usb chiama alla mobilitazione tutti i propri iscritti per la giornata di Lotta in favore del Diritto all’Abitare e alla Casa. Mentre il paese sprofonda nel baratro degli sfratti (+ 218,6% di esecuzioni nel 2022, ultimi dati del Ministero dell’Interno)), l’Edilizia residenziale Pubblica è quotidianamente umiliata da mancati investimenti, carenza gestionale ed uso del Patrimonio a beneficio di dismissione e speculazione. Per questo motivo invitiamo tutti i nostri iscritti a scendere in piazza per far sentire la propria voce contro un Governo che non fa nulla per calmierare il mercato.

L’invito per una mobilitazione generale e larga è rivolto a tutti: agli abitanti delle case popolari e agli inquilini degli Enti, dei Piani di Zona, alle numerosissime famiglie strozzate dagli affitti o dalle rate del mutuo, che sono state o stanno per essere sfrattate o la cui casa rischia di venire pignorata da una banca, ai giovani che non riescono ad accedere ad una abitazione ed agli studenti cui non è garantito nessun posto in Studentati Pubblici, fino agli ultimi, cioè a chi una casa proprio non ce l’ha ed è costretto ad arrangiarsi.

Leggi anche: Sgomberati venditori ambulanti e persone senza fissa dimora a Piazzale Ostiense

Di fronte al Governo con la concezione del Diritto alla Casa più arretrato della storia è il momento di ricomporre quella classe sociale cui è stato negato, o che per garantirselo ha dovuto rinunciare ad una quota di reddito enorme a privilegio dei grandi gruppi costruttori e speculatori.

VI ASPETTIAMO IN PIAZZALE ALDO MORO, GIOVEDI’ 19 OTTOBRE ALLE ORE 17.00, PER CONQUISTARE IL DIRITTO ALL’ABITARE!

CI SARA’ IL CORTEO CHE ARRIVERA’ SOTTO LA SEDE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEL MINISTRO SALVINI A PORTA PIA!

ASIA- USB

Foto di repertorio