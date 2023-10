Per consentire le operazioni di varo del nuovo cavalcavia pedonale prospiciente la statale 148 “Pontina” con via “Poma” a Pomezia, sono previste limitazioni temporanee nel tratto compreso tra il km 12,760 ed il km 34,450.

Nel fine settimana del 21 e 22 ottobre, nella fascia oraria dalle 16:00 di sabato alle 8:00 di domenica, saranno interdetti al traffico i seguenti tratti: dal km 27,400 al km 28,200, in direzione Terracina; dal km 30,890 al km 27,750, direzione Roma.

Il traffico in direzione Latina sarà deviato all’uscita via Vaccareccia verso Roma/Inversione di Marcia, per poi proseguire su Via Monte D’Oro. Successivamente i veicoli dovranno immettersi su Via di Pratica/SP104b e procedere in direzione sudest, proseguire su Via del Mare per poi immettersi su via Pontina Vecchia e riprendere la SS148 attraverso lo svincolo per Latina.

Percorso inverso per il traffico in direzione Roma.

Foto di repertorio