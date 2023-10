Lidl seleziona nuovi collaboratori per prossima apertura a Nettuno

Stiamo cercando nuovi collaboratori da inserire all’interno della nostra squadra per il punto vendita di Nettuno (Roma).

In base al tuo profilo e alla tua esperienza, potresti essere inserito/a in uno dei seguenti ruoli:

Addetto Vendite (f/m)

Apprendista Addetto Vendite (f/m)

Addetto Vendite a chiamata (f/m)

Addetto Vendite 8 ore domenicali (f/m)

Operatore di Filiale (f/m)

Entrando a far parte del nostro team di filiale, sarai responsabile di alcune attività operative all’interno dei nostri punti vendita e contribuirai con il tuo supporto quotidiano a rendere più piacevole l’esperienza di acquisto dei nostri clienti. Se credi nella qualità di un servizio sempre attento e puntuale e pensi che il lavoro di squadra possa fare la differenza, questa è l’offerta giusta per te.