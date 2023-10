FDI, 14 e 15 ottobre a Nemi la convention ‘Il giusto sentiero’ per un confronto a 360 gradi

“Tornare a incontrarsi per ascoltare, conoscere e condividere. Questo è lo spirito della convention ‘Il Giusto Sentiero’ organizzata dalla Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d’Italia. che si terrà sabato 14 e domenica 15 ottobre a Nemi. Perché proprio Nemi? Perché con la sua bellezza sia naturalistica che storica questo piccolo borgo, una vera e propria perla non solo dei Castelli Romani ma dell’intero territorio regionale e diremmo d’Italia, ben rappresenta la meta a cui deve ambire quel ‘giusto sentiero’ che la nostra comunità politica ha tracciato e che sta percorrendo laddove è stata chiamata ad essere presente. Al Parlamento, alla Regione Lazio, al Comune di Roma, nei piccoli comuni. Ci apriamo al confronto, quello vero, dove ci si incontra e ci si guarda in faccia, per riscoprire la bellezza della partecipazione politica, sale della nostra democrazia. E lo facciamo con un programma intenso, a 360 gradi, con tantissimi ospiti e invitati tra sindaci, consiglieri regionali, comunali e metropolitani, assessori regionali, deputati, viceministri e ministri . Parleremo nella giornata di sabato, dopo i saluti di rito, delle problematiche degli enti locali: comuni e province. Apriremo una finestra sui primi risultati ottenuti dal Governo Rocca alla Regione Lazio e su quelli che sono gli obiettivi a cui si sta lavorando. Nella giornata di domenica spazio alla sanità e all’inclusione sociale con autorevoli interventi e, successivamente, uno sguardo su quello che succede al comune di Roma con le criticità e le mancanze della giunta Gualtieri a due anni dal suo insediamento. Infine verrà illustrato quanto fatto dal Governo Meloni a un anno dal suo arrivo a Palazzo Chigi. Concluderà la convention Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare.

Sabato 14 ottobre, ore 15:

Saluti istituzionali con Marco Silvestroni (Senatore e Coordinatore provinciale Fdi) e Alberto Bertucci (Sindaco di Nemi). Intervengono: Paolo Trancassini (Deputato e Coordinatore regionale Fdi), Nicola Procaccini (Eurodeputato), Edmondo Cirielli (Viceministro degli Affari Esteri) e Luciano Ciocchetti (Deputato).

Sabato 14 ottobre, ore 16.30:

“Verso la riforma degli enti locali: comuni e province”. Intervengono: Giovanni Libanori (Vicesindaco di Nemi), Massimo Ferrarini (Capogruppo Fdi Città Metropolitana di Roma), Daniele Sinibaldi (Sindaco di Rieti), Alessandro Palombi (Sindaco di Palombara Sabina e Deputato), Andrea Volpi (Sindaco di Lanuvio e Deputato), Pierluigi Biondi (Sindaco dell’Aquila e Responsabile Enti Locali), Nicola Franco (Presidente VI Municipio Roma Capitale), Francesca Barbato (Consigliera Capitolina Fdi), Stefano Cacciotti (Sindaco di Carpineto Romano e Consigliere Metropolitano).

Sabato 14 ottobre, ore 18.00:

“Direzione futuro: i primi risultati del governo Rocca.” Intervengono: Edy Palazzi (Consigliere regionale Fdi), Antonello Aurigemma (Presidente Consiglio Regionale), Daniele Sabatini (Capogruppo regionale Fdi), Mario Luciano Crea (Capogruppo regionale Lista Rocca), Nazzareno Neri (Capogruppo regionale Unione di Centro), Laura Cartaginese (Capogruppo regionale Lega), Giorgio Simeoni (Capogruppo regionale Forza Italia).

Sabato 14 ottobre Ore 19.00:

“Direzione futuro: i primi risultati del governo Rocca.” Intervengono: Roberta Angelilli (Vicepresidente Regione Lazio e Assessore allo Sviluppo Economico), Massimiliano Maselli (Assessore regionale ai Servizi Sociali), Pasquale Ciacciarelli (Assessore regionale all’Urbanistica), Fabrizio Ghera (Assessore regionale ai Trasporti e Mobilità), Giancarlo Righini (Assessore regionale al Bilancio), Luisa Regimenti (Assessore regionale al Personale).

Domenica 15 ottobre, ore 10.00

“Sanità e Inclusione sociale”. Intervengono: Maria Teresa Bellucci (Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Marco Mattei (Capo della segreteria tecnica del Ministro della Salute), Luciano Ciocchetti (Vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati), Massimiliano Maselli ( Assessore ai Servizi Sociali Regione Lazio).

Domenica 15 ottobre, ore 11.00:

“Obiettivo Roma: criticità, mancanze e proposte”. Intervengono Francesca Barbato (Consigliera Capitolina Fdi), Giovanni Quarzo (Capogruppo Fdi al Comune di Roma) e consiglieri municipali.

Domenica 15 ottobre, ore 11.40:

“Il Giusto Sentiero, riflessioni su un anno di risultati.” Intervengono Luciano Ciocchetti (Vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati). Invitati Raffaele Fitto (Ministro per gli Affari europei e il Pnrr), Gennaro Sangiuliano (Ministro della Cultura), Alessandra Locatelli (Ministro della Disabilità), Fabio Rampelli (Vicepresidente della Camera e Deputato Fdi), Paolo Barelli (Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati), Tommaso Foti (Capogruppo di Fdi alla Camera dei Deputati).

Domenica 15 ottobre, ore 12.30:

Conclusioni. Introduce Marco Silvestroni. Interviene Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare