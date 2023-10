Lo scorso 9 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare con sottoposizione agli arresti domiciliari, nei confronti di un 35enne residente nel Cassinate e già noto alle forze dell’ordine.

Piedimonte San Germano, aggredisce il gestore di un bar per una birra: agli arresti domiciliari un 35enne. L’intervento dei Carabinieri della Locale Stazione

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino poiché lo scorso mese di giugno, lo straniero, in evidente stato di ebrezza alcolica, ha aggredito il gestore di un noto bar di Piedimonte San Germano al fine di impossessarsi di una bottiglia di birra senza pagarla.

L’uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso e incline alla reiterazione di reati e, per tale motivo, è stato sottoposto anche alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Piedimonte San Germano per la durata di 3 anni.

Continua l’impegno dei militari della Compagnia Carabinieri di Cassino e delle Stazioni dipendenti nel contrasto di ogni forma di illegalità in risposta alla domanda di sicurezza della cittadinanza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.