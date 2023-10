Ciociaria. Vigili del fuoco alle prese con diversi incendi boschivi

Giornata molto impegnativa per i vigili del fuoco di Frosinone, che da questa mattina sono su due vasti incendi nel comune di Amaseno, uno in contrada Longana e un altro in località Vallefratta ancora in corso.

Sul posto le squadre di Frosinone, Fiuggi e l’autobotte. Le operazioni di spegnimento delle squadre da terra e dei mezzi aerei sono coordinate da due DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) di cui uno in supporto dal comando di Roma. In ausilio alle squadre dei Vigili del Fuoco i volontari.

Squadre a protezione delle abitazioni e delle aziende agricole. Attualmente sono andati in fumo 100 ettari di macchia mediterranea e i comuni interessati oltre Amaseno sono Castro dei Volsci, e Villa Santo Stefano. La situazione è monitorata e sotto controllo.

In via di spegnimento un incendio sterpaglia divampato nel primo pomeriggio nel comune di Monte San Giovanni Campano.