Drammatico incidente sul lavoro a Tivoli: morto un uomo

Dalle ore 15:45 circa di oggi, 11 ottobre 2023, la Squadra VVF 18/A del distaccamento di Tivoli, con l’ausilio del Carro Fiamma, sta intervenendo presso il Comune di Tivoli in Via Nazionale Tiburtina, per un incidente sul lavoro.

Ennesimo incidente sul lavoro: morto un uomo a Tivoli

Durante la movimentazione di una piattaforma mobile, un operatore di sesso maschile è deceduto per cause ancora da accertare.

Sono al momento in corso le operazioni di recupero da parte dei Vigili del Fuoco.

Funzionario e Capoturno Provinciale VVF, Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio