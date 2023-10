Via Ostiense, fiamme nell’appartamento di un palazzo questa notte

Alle ore 03:30 circa di questa notte, 11 ottobre 2023, i Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti in Via Ostiense, con due squadre, un’autoscala, un’autobotte, il Carro Teli e il TA/6 per l’incendio divampato in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo di otto.

Via Ostiense, incendio in un appartamento: l’intervento dei Vigili del Fuoco nella notte di oggi, 11 ottobre

L’intera unità abitativa e il terrazzo di copertura sono stati interdetti; non ci sono stati feriti o persone coinvolte.

Capoturno VVF, Carabinieri, 118, Italgas e Acea sul posto per quanto di loro competenza.

Foto di repertorio