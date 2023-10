Gel senza effetti collaterali, speranza per milioni di uomini

50 anni fa, la pillola per l’impotenza Viagra divenne famosa con la sua promessa di erezioni affidabili, ora un farmaco simile a base del veleno del ragno banana sudamericano potrebbe presto arrivare sul mercato con molti meno effetti collaterali.

I primi test clinici sono promettenti. I ragni banana sono originari del Sud America. Possono uccidere le persone con il loro veleno. Ma i morsi dei ragni hanno anche altri effetti che li rendono interessanti per la medicina. Puoi usarlo per innescare erezioni di lunga durata. “Più di 30 anni fa, uno scienziato fondò un gruppo di ricerca per isolare i componenti del veleno di un ragno. Come mai? Perché ha notato che i pazienti che si presentavano in clinica con un morso di ragno soffrivano di erezioni dolorose e permanenti», spiega la ricercatrice Marcia Elena Borges.

Un’erezione affidabile: questa promessa, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, ha reso famosa la pillola per l’potenza Viagra più di 50 anni fa. Potrebbe ora seguire un farmaco a base di veleno del ragno banana. “Il vantaggio del nostro farmaco è che non è una pillola, ma un gel. Si applica localmente. Questo è vantaggioso perché il gel ha meno effetti collaterali”, afferma Maria Elena De Lima.